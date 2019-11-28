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Бизнес выступил в поддержку инициативы о выходном 31 декабря 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Бизнес высказался об идее выходного 31 декабря
Фото: РИА Новости
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловая Россия", "Опора России", "Руспродсоюз" и Торгово-промышленная палата (ТПП) считают нецелесообразным введение обязательного рабочего дня 31 декабря. Производительность труда снижается, рассказали ТАСС в четверг представители и главы бизнес-объединений.
"Конечно, для всех обычных граждан 31 декабря — это либо предпраздничный, либо праздничный день. Естественно, многие граждане осуществляют приготовления к Новому году. Все работодатели достаточно снисходительно относятся к сотрудникам, отпускают людей с работы, если есть такая возможность, и это не ставит под угрозу важные процессы предприятия и работодателя. И президент РСПП Александр Николаевич Шохин несколько лет подряд объявляет 31 декабря нерабочим днем. Также на производственных предприятиях, где нет беспрерывного производственного цикла, руководители стараются идти своим сотрудникам навстречу и делать последний день в году нерабочим", — сказал ТАСС вице-президент РСПП Сергей Мытенков.
Вице-президент "Деловой России" Антон Данилов-Данильян сообщил ТАСС, что кроме производственных предприятий никто из предпринимателей не практикует работу 31 декабря.
"В том числе, по всей видимости это связано с понижением производительности труда, началом празднования Нового года уже на рабочем месте, а это далеко не всеми приветствуется", — отметил он.
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков согласен с мнением, что производительность труда работников 31 декабря существенно падает.
"В связи с тем, что производительность труда 31 декабря будет просто минимальна, лучше перенос рабочего дня, или дать возможность сотрудникам в домашних условиях заниматься подготовкой к Новому году. Особенно это касается административных работников, госслужащих и менеджмента", — подчеркнул Востриков.
Вице-президент ТПП Московской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта и зампредседателя Партии роста Сергей Демин заявил ТАСС, что 31 декабря необходимо сделать выходным, но при этом он должен оплачиваться работодателем.
"Нет смысла вычитать эти деньги. Люди знают, что есть такой бонус, и стараются 30 декабря все свои дела сделать, чтобы предприятие не страдало. Есть, конечно, непрерывный цикл работы на некоторых производствах — это другой разговор, а в остальных сферах, мне кажется, было бы абсолютно логично и человеколюбиво так поступить", — отметил собеседник агентства.
При этом Демин считает, что нет смысла отказываться от какого-либо существующего выходного в пользу 31 декабря. "Вряд ли [требуется отказываться]. Думаю, что производительность от этого не пострадает", — добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников поддержал инициативу о принятии законопроекта, который устанавливает 31 декабря официальным выходным днем.
"31 декабря сложно назвать рабочим днем, поэтому логика в данном предложении имеет место", — сказал собеседник агентства.
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Теги:
Экономика , Александр Шохин , Дмитрий Востриков , Сергей Демин , Алексей Кожевников , Российский союз промышленников и предпринимателей , Торгово-промышленная палата , Деловая Россия , ИТАР-ТАСС
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