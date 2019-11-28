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Росстат: Число прибыльных российских предприятий увеличилось 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Росстат отметил рост прибыльных российских предприятий
Фото: РИА Новости
Росстат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре 2019 года. Число прибыльных российских предприятий увеличилось, общая прибыль российских крупных и средних предприятий, по данным Росстата, выросла до 13,2 млрд руб.
Более 35 тыс. российских предприятий получили за 9 месяцев 2019 года прибыль в размере 13,2 млрд рублей. Это на 7,3% больше чем за январь-сентябрь прошлого, 2018 года. Наибольшие объемы прибыли сгенерировала оптовая и розничная торговля — 2,4 трлн рублей за 9 месяцев 2019 года, а также добыча сырой нефти и газа — 2,2 трлн рублей.
В наибольшей степени прибыли выросли в трубопроводной отрасли — на 62% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, в строительном секторе — рост 34,3%, в сфере рыболовства и рыбоводства — на 32,3%.
Одновременно, во многих отраслях снизились убытки. Например, компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, на 21,5% нарастили прибыль и снизили убытки на 45,1%. Резко снизились убытки при пассажирских перевозках железной дорогой. Они составили лишь 31,8% от показателя за аналогичный период 2018 года.
Минимальное количество убыточных предприятий Росстат зафиксировал в сельском хозяйстве и грузовых железнодорожных перевозках. В этих же отраслях и наибольшее количество прибыльных предприятий — 80,6% от общего числа в сельском хозяйстве и 82,8% — в среди железнодорожных грузоперевозчиков.
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Теги:
Экономика , Росстат
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