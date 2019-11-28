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Анонсирован приход азербайджанского газа в Европу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Газ из Азербайджана, проходящий по «Южному газовому коридору», в скором времени доберется до границы Евросоюза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы успешно реализовали все наши основные транснациональные энергетические проекты, очень скоро — в течение нескольких дней — наш природный газ физически достигнет границы Европейского Союза», — сказал Алиев на встрече с главой МИД Словакии, председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, передает ТАСС.
Президент оценил это достижение как «ощутимый успех», достигнутый благодаря сотрудничеству с ЕС.
Алиев добавил, что шестое заседание консультативного совета по «Южному газовому коридору» между Азербайджаном и ЕС пройдет в феврале 2020 года.
В ноябре в Германии призвали ЕС отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу, который стал бы частью «Южного газового коридора» в обход России.
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Теги:
Экономика , Видео , Ильхам Алиев , МИД , ЕС , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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