Россиянам дали новые льготы

Сельчане в России смогут благоустроиться в кредит по льготной ставке. Об этом свидетельствует правительственное постановление, опубликованное вчера на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту постановления №1514 от 26 ноября 2019 года, государство обязуется из федерального бюджета путем предоставления субсидий возмещать банкам недополученные доходы по кредитам на повышение уровня благоустройства домовладений, предоставленным гражданам России, проживающим на сельских территориях.

В тексте постановления сказано, что с 2020 года сельчане смогут брать кредиты по льготные ставке — не выше 5% годовых. Ее, ставку, государство и будет субсидировать. Размер льготного займа не должен превышать 250 тысяч рублей (300 тысяч рублей на Дальнем Востоке и в Ленинградской области), срок — пяти лет.

Под повышением уровня благоустройства домовладений в постановлении подразумевается ремонт жилья по договорам подряда, проведение отопления, канализации, центрального или автономного водо-, газо— и электроснабжения.