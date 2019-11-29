Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов
Личный счет
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
Компании
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.19
70.52
70.74
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.20
69.90
Индексы и котировки Brent
63.79
+0.00 Золото
1458.30
+0.20 РТС
1435.31
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1009
–0.0012
14.11
1.1021
26.11
15.11
04.11

Россиянам дали новые льготы 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сельчане в России смогут благоустроиться в кредит по льготной ставке. Об этом свидетельствует правительственное постановление, опубликованное вчера на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту постановления №1514 от 26 ноября 2019 года, государство обязуется из федерального бюджета путем предоставления субсидий возмещать банкам недополученные доходы по кредитам на повышение уровня благоустройства домовладений, предоставленным гражданам России, проживающим на сельских территориях.
Медведев захотел развивать российские села
В тексте постановления сказано, что с 2020 года сельчане смогут брать кредиты по льготные ставке — не выше 5% годовых. Ее, ставку, государство и будет субсидировать. Размер льготного займа не должен превышать 250 тысяч рублей (300 тысяч рублей на Дальнем Востоке и в Ленинградской области), срок — пяти лет.
Под повышением уровня благоустройства домовладений в постановлении подразумевается ремонт жилья по договорам подряда, проведение отопления, канализации, центрального или автономного водо-, газо— и электроснабжения.
Комментарии24 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники добрались до банкоматов
Мошенники добрались до банкоматов 6
Украина пугает Европу «Газпромом»
Украина пугает Европу «Газпромом» 34
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома» 9
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии 1
Видео
Украина пугает Европу «Газпромом»
00:42
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика Статьи
Пенсии привлекли мошенников
04:59
Пенсии привлекли мошенников
Личный счет
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
00:40
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение