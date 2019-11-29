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Угроза дефицита: Чего ждать россиянам 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Угроза дефицита: Чего ждать россиянам
Фото: ТАСС
Духи, шины, фотокамеры и пальто не исчезнут из продажи в России с 1 декабря 2019 года. Об этом «Прайму» сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ныне в России, как сообщал «Рамблер», обязательной маркировке подлежат сигареты, изделия из меха и ряд лекарств.
С 1 декабря 2019-го обязательной станет маркировка духов, туалетных вод, шин, покрышек, фотокамер и вспышек, изделий из кожи (натуральной или композиционной), блузонов и блузок (трикотажных и вязаных), курток, плащей, ветровок, пальто, полупальто и белья (столового, кухонного, туалетного, постельного).
«Это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции», — заверил Денис Мантуров.
По его словам, в разработанных дополнительно правилах маркировки прописаны сроки вступления требований в силу, а при их определении были учтены как особенности той или иной отрасли, так и «сложившиеся» бизнес-процессы.
«В том числе (бизнес-процессы. — Прим. ред.) в отношении остатков немаркированной продукции», — подчеркнул министр.
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Комментарии14 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг
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