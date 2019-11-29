Угроза дефицита: Чего ждать россиянам

Ныне в России, как сообщал «Рамблер», обязательной маркировке подлежат сигареты, изделия из меха и ряд лекарств.

С 1 декабря 2019-го обязательной станет маркировка духов, туалетных вод, шин, покрышек, фотокамер и вспышек, изделий из кожи (натуральной или композиционной), блузонов и блузок (трикотажных и вязаных), курток, плащей, ветровок, пальто, полупальто и белья (столового, кухонного, туалетного, постельного).

«Это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции», — заверил Денис Мантуров.

По его словам, в разработанных дополнительно правилах маркировки прописаны сроки вступления требований в силу, а при их определении были учтены как особенности той или иной отрасли, так и «сложившиеся» бизнес-процессы.