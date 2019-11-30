Украина готова отказаться от иска к «Газпрому»

Украина готова отказаться от исковых требований к «Газпрому» на $12,2 млрд

Украинский «Нафтогаз» готов пойти на отказ от исковых требований к российскому «Газпрому» на сумму $12,2 млрд если получит компенсацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к России] на сумму $12,2 млрд Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим? — процитировали Юрия Витренко в ТАСС. Российская транснациональная энергетическая компания должна выплатить $3 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, поясняет агентство. Ранее News.ru писал о том, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» компании должны обсуждать между собой. Он также сообщил, что не готов комментировать украинское предложение о погашении долга за счёт поставок газа.

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