Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
На что регионы потратили бюджетные миллиарды
На что регионы потратили бюджетные миллиарды
Экономика
Киев назвал главную причину интереса к российскому газу
Киев назвал главную причину интереса к российскому газу
Экономика
Украина захотела бесплатного газа из России
Украина захотела бесплатного газа из России
Экономика
"Должны договориться": Россия обнадежила Украину по газу
"Должны договориться": Россия обнадежила Украину по газу
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.12
$
64.40
70.66
70.85
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
71.42
Индексы и котировки Brent
62.43
–0.19 Золото
1463.60
–0.00 РТС
1438.45
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1017
–0.0038
15.11
1.1055
26.11
15.11
04.11

Украина готова отказаться от исковых требований к «Газпрому» на $12,2 млрд 

News.ru + ещё 12 11 минут назад
Украина готова отказаться от иска к «Газпрому»
Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» готов пойти на отказ от исковых требований к российскому «Газпрому» на сумму $12,2 млрд если получит компенсацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к России] на сумму $12,2 млрд Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим? — процитировали Юрия Витренко в ТАСС.
Российская транснациональная энергетическая компания должна выплатить $3 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, поясняет агентство.
Ранее News.ru писал о том, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» компании должны обсуждать между собой. Он также сообщил, что не готов комментировать украинское предложение о погашении долга за счёт поставок газа.
Видео дня. Пристав собрала с должников 3 млн рублей себе в карман
News.ru: последние новости
Новак назвал возможные сроки следующих переговоров РФ и Украины по газу Новак назвал возможные сроки следующих переговоров РФ и Украины по газу Новак прокомментировал идею «Нафтогаза» вернуть долг «Газпрома» газом Новак прокомментировал идею «Нафтогаза» вернуть долг «Газпрома» газом Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Компании , Цена на нефть , Экономика России , Юрий Витренко , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На что регионы потратили бюджетные миллиарды
На что регионы потратили бюджетные миллиарды
Киев назвал главную причину интереса к российскому газу
Киев назвал главную причину интереса к российскому газу 63
Украина захотела бесплатного газа из России
Украина захотела бесплатного газа из России 78
«Должны договориться»: Россия обнадежила Украину по газу
«Должны договориться»: Россия обнадежила Украину по газу 12
Украина выдвинула условие России по газу
Украина выдвинула условие России по газу 282
Видео
Украина пугает Европу «Газпромом»
00:42
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика Статьи
Угроза дефицита: Чего ждать россиянам
03:23
Угроза дефицита: Чего ждать россиянам
Экономика
Пенсии привлекли мошенников
04:59
Пенсии привлекли мошенников
Личный счет
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение