Инвесторы готовы предложить Минфину триллионы рублей

Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

Заместитель главы Министерства финансов РФ Андрей Иванов рассказал, что при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» ведомство провело опрос среди глав крупнейших в стране компаний и миллиардеров из списка Forbes.

По словам Иванова, бизнесменов спрашивали, сколько, в перспективе, они готовы инвестировать, если законопроект будет принят и «собрали проектов на 70 трлн». Основная идея законопроекта — неизменные условия ведения бизнеса (главным образом — фискальные) для инвесторов. Инструмент даёт гарантии, что ставки по ряду налогов не изменятся 6-20 лет, а условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий останутся неизменными 3 года, как минимум, пишут «Известия».

Чиновник уточнил, что Минфин рассчитывает собрать 30 трлн уже до 2024 года.