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Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей 

News.ru 1 час назад
Инвесторы готовы предложить Минфину триллионы рублей
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Заместитель главы Министерства финансов РФ Андрей Иванов рассказал, что при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» ведомство провело опрос среди глав крупнейших в стране компаний и миллиардеров из списка Forbes.
По словам Иванова, бизнесменов спрашивали, сколько, в перспективе, они готовы инвестировать, если законопроект будет принят и «собрали проектов на 70 трлн». Основная идея законопроекта — неизменные условия ведения бизнеса (главным образом — фискальные) для инвесторов. Инструмент даёт гарантии, что ставки по ряду налогов не изменятся 6-20 лет, а условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий останутся неизменными 3 года, как минимум, пишут «Известия».
Чиновник уточнил, что Минфин рассчитывает собрать 30 трлн уже до 2024 года.
Как писал News.ru ранее, российское правительство готовится обсудить с Центробанком возможность отражения регуляторных условий ЦБ в соглашении о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
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Комментарии2 
Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Андрей Иванов , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия" , Forbes
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