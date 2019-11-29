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Банк России отозвал лицензию у Осколбанка 

Прайм + ещё 10 2 часа назад
Еще один российский банк лишился лицензии
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк" (город Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении регулятора.
Как отмечается в сообщении Банка России, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", — отмечает пресс-служба.
Помимо этого банк проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, которые были направленные на оптимизацию налогообложения.
В Осколбанк введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов. Все вкладчики банка получат страховое возмещение в размере 100% средств по вкладам, включая проценты по ним, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека. Выплаты начнутся не позднее 13 декабря.
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Теги:
Экономика , Старооскольский Агропромбанк , Центральный банк России
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