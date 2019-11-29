Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу

Новак назвал возможные сроки следующих переговоров РФ и Украины по газу

Александр Новак. Уже на следующей неделе могут состояться следующие переговоры представителей России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС . Данную информацию в пятницу, 29 ноября, огласил глава министерства энергетики РФ

Он отметил, что возможность провести переговоры в ближайшее время есть.

Специалисты обеих стран в течение нескольких дней должны доработать ряд конкретных вопросов. Нам доложат о результатах, — приводит ТАСС слова Александра Новака.

Ранее News.ru сообщал, что технические консультации по газу в формате Россия — ЕС — Украина должны были состояться 29 ноября в Брюсселе. Как сообщил источник в Еврокомиссии, переговоры перенесли на первую неделю декабря.