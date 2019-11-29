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Новак назвал возможные сроки следующих переговоров РФ и Украины по газу 

News.ru 2 часа назад
Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Уже на следующей неделе могут состояться следующие переговоры представителей России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС. Данную информацию в пятницу, 29 ноября, огласил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.
Он отметил, что возможность провести переговоры в ближайшее время есть.
Специалисты обеих стран в течение нескольких дней должны доработать ряд конкретных вопросов. Нам доложат о результатах, — приводит ТАСС слова Александра Новака.
Ранее News.ru сообщал, что технические консультации по газу в формате Россия — ЕС — Украина должны были состояться 29 ноября в Брюсселе. Как сообщил источник в Еврокомиссии, переговоры перенесли на первую неделю декабря.
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Теги:
Экономика , Александр Новак , ЕС , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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