Амурский мост: как Россия заходит в Китай

Россия и Китай построили на реке Амур первый автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ. Деньги выделили китайские партнеры —18,8 млрд рублей. Ранее с большими задержками был достроен железнодорожный мост с территории Еврейской автономной области. Но оба моста откроют только в следующем году. И пока только для грузового транспорта.

Россия и Китай наводят мосты. На Дальнем Востоке в пятницу завершено строительство моста через Амур. Он соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. По Амуру проходит граница двух государств.

Доклад подрядчиков о завершении работ приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов

На строительство этого километрового сооружения через Амур не было потрачено ни копейки бюджетных денег. Его финансировали на основе концессии, то есть из частных средств, сообщил «Газете.Ru» Александр Козлов.

Это уникальная модель, которой не было прежде в России на трансграничных объектах, обратил внимание министр.

Окупаемость — 16 лет

Фактически создание моста профинансировал один из китайских банков.

Расчетный период строительства моста — 3 года, эксплуатация — не менее 16 лет. За это время мост должен окупиться, уточнил Козлов. Строительство моста началось в декабре 2016 года. Оно оценивается в 18,8 млрд руб.

«Сейчас сообщение между Россией и КНР проходит так: зимой — по ледовой дороге, летом — понтонная переправа, а в межсезонье грузы неделями могли стоять, ждать у моря погоды», — рассказывает министр.

Хотя асфальт уже проложен, по мосту пока нельзя ездить. Сначала, весной, по нему пустят грузовой автотранспорт, обещает Козлов. Это может произойти уже в апреле.

Пешеходам тут не место

Когда разрешат поездки для легковых авто, пока не известно, но не раньше 2021 года. Пешеходное сообщение вообще не предусмотрено.

Технические характеристики моста тем не менее впечатляют. Он будет двухполосным, длина — 1080 метров.

Каждая из сторон (российская и китайская) построили ровно половину — по 540 метров. Общая протяженность мостового перехода — 20 километров. Сюда входит 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России. Весит сооружение 10 тысяч тонн.

«После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей», — уточнил глава Минвостокразвития.

Мосты в России строятся традиционно долго. Подготовка к этому проекту началась в конце 1992 года, когда было подписано соглашение между правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении. В 1995 году — уже о совместном строительстве моста через Амур между городами Благовещенск — Хэйхэ. В этом же году началось бурение изыскательных скважин для моста, но работы остановились из-за отсутствия финансирования.

Пауза длилась почти 20 лет, хотя тема строительства моста постоянно обсуждалась в международной повестке Дальнего Востока.

В 2013 году незадолго до очередного визита Владимира Путина в Пекин правительства РФ и КНР в совместном коммюнике снова прописали необходимость соединить берега в этом месте.

Это второй мост через Амур из России в Китай. Первым был железнодорожным: он соединил российский поселок Нижнеленинское — китайский город Тунцзян. Пекин тогда первым построил свою часть. Причем, не половину перехода над рекой, а три четверти всего моста.

И эта построенная китайцами конструкция стояла готовая, тогда как с российской стороны была видна только стройплощадка с забором. Позорное трансграничное зрелище продолжалось примерно два года.

«Я не хочу сказать, что россияне нетрудолюбивы. Наоборот, россияне очень трудолюбивы, но иногда бюрократы мешают», — дипломатично охарактеризовал проблемную ситуацию в интервью «Газете.Ru» полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Чжан Ди. Это было в 2016-м. К этому времени мост со стороны Китая уже был построен, а с российской, что называется, даже конь не валялся.

Как объяснял потом полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев : «Тут бизнес-игра была, если кратко. Кое-кто хотел забрать под себя весь горно-обогатительный комбинат и мост, по которому будут возить руду».

В этот раз российская сторона показала себя более расторопной. За китайские деньги. Мост достроили примерно в одни сроки с обеих сторон.

Но принципиальные проблемы совместных российско-китайских проектов никуда не исчезли. Не секрет, что в совместных с Пекином проектах нередко есть опасение, что китайцы заполонят Дальний Восток. Они предлагают свою рабочую силу использовать на российской территории. Наша страна против такого подхода, и из-за этого многие проекты не срастаются.

Тот же полпред Трутнев говорил в интервью «Газете.Ru», что «мы готовы работать с китайцами на таких условиях: земля наша, решения принимаем мы, за нами последнее слово, и 80% работников в совместном проекте — это россияне, 20% — китайцы. Это по-честному».

Судя по всему, китайцам так не кажется. Мегапроект КНР — новый «Шелковый путь» — Пекин решил прокладывать через Казахстан, хотя изначально планировалось использовать по-максимуму российскую территорию.