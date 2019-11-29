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Российский сахар стало негде хранить 

Lenta.ru 50 минут назад
Российский сахар стало негде хранить
Фото: РИА Новости
Россия производит столько сахара, что теперь ей негде его хранить. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что производство удвоилось за последнее десятилетие и, как ожидается, вырастет еще на 20 процентов в этом сезоне ввиду благоприятных погодных условий. Это вынуждает производителей хранить рафинированный сахар на открытом воздухе или на независимых складах за дополнительную плату, что ухудшает качество продукции.
«Нам приходится это делать, потому что нам не хватает хранилищ, — говорит предправления Союзроссахара Андрей Бодин. —Возможно, позже этот сахар придется снова перерабатывать, так как покупатель может не взять его из-за проблем с качеством».
По данным агентства, российские производители сахара испытывают проблемы с экспортом — из-за неэффективной переработки, увеличения расходов на хранение и снижения цен на сахар их прибыль снижается.
Объем производства сахара превышает потребление в России с 2016 года. Это привело к накоплению значительных запасов продукта. В сезоне 2019-2020 будет произведено 6,7 миллиона тонн, а потребление ожидается на уровне 5,8-5,9 миллиона.
Ранее сообщалось, что многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
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Теги:
Экономика , Андрей Бодин , Bloomberg
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