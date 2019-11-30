Запрет на электроэнергию из России хочет ввести Рада

Запрет на импорт электроэнергии из России хочет ввести украинская Рада

Украинский парламент получил от Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендацию внести поправки в текущее законодательство, чтобы запретить импорт российской и белорусской электроэнергии.

Правку об отмене импорта из стран (России и Белоруссии — ред.) комитет по сути единогласно поддержал, — прокомментировал ситуацию заместитель главы Комитета по энергетике Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Украина».

На данный момент две тепловые электростанции, принадлежащие украинской ДТЭК — Бурштынская и Приднепровская— протестуют против закупки электроэнергии в России и РБ. При этом, как отмечает глава Комитета по энергетике Андрей Герус , Киев импортирует из Москвы менее одного процента суточной потребности в электричестве, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьер-министру, секретарю Совета нацбезопасности и обороны, а также главе национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, так как это ведёт к остановке украинских теплоэнергостанций.