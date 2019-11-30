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Запрет на импорт электроэнергии из России хочет ввести украинская Рада 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Запрет на электроэнергию из России хочет ввести Рада
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Украинский парламент получил от Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендацию внести поправки в текущее законодательство, чтобы запретить импорт российской и белорусской электроэнергии.
Правку об отмене импорта из стран (России и Белоруссии — ред.) комитет по сути единогласно поддержал, — прокомментировал ситуацию заместитель главы Комитета по энергетике Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Украина».
На данный момент две тепловые электростанции, принадлежащие украинской ДТЭК — Бурштынская и Приднепровская— протестуют против закупки электроэнергии в России и РБ. При этом, как отмечает глава Комитета по энергетике Андрей Герус, Киев импортирует из Москвы менее одного процента суточной потребности в электричестве, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьер-министру, секретарю Совета нацбезопасности и обороны, а также главе национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, так как это ведёт к остановке украинских теплоэнергостанций.
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Теги:
Экономика , Алексей Кучеренко , Андрей Герус , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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