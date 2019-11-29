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Украина выдвинула условие покупки газа напрямую у России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украина выдвинула условие России по газу
Фото: РИА Новости
Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
По словам украинского министра, такие поставки возможны, если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору.
«Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — передает ТАСС заявление Оржеля.
Напомним, ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения российской стороны сочли «неприемлемыми».
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует. Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.
При этом Нафтогаз отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.
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Комментарии128 
Теги:
Экономика , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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