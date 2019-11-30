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Выяснилось, на что регионы потратили правительственные миллиарды 

Ura.Ru 35 минут назад
На что регионы потратили бюджетные миллиарды
Фото: URA.RU
Регионы потратили больше всего бюджетных средств на нацпроект «Культура». Соответствующие данные опубликованы на едином портале бюджетной системы России «Электронный бюджет».
«Наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России (федеральный, региональные и бюджеты госфондов) освоены средства на нацпроект «Культура» (86,6%)», — сказано на сайте.
Следом идет нацпроект «Демография» с показателем 85,2%. Замыкает тройку лидеров «Образование» — 81,2%.
Однако освоение бюджетных средств не может отражать прогресс нацпроекта, считает замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
«Проект может задерживаться: например, устранение недостатков при строительстве школы или ремонте дорожного покрытия может занимать месяцы», — цитирует Анисимову РБК.
Национальный проект «Культура» нацелен увеличить число посещений культурных мероприятий и увеличить технологичность культурных объектов. Для этого правительство выделило 113,5 млрд рублей.
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Теги:
Экономика , Елена Анисимова
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