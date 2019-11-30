На что регионы потратили бюджетные миллиарды

Регионы потратили больше всего бюджетных средств на нацпроект «Культура». Соответствующие данные опубликованы на едином портале бюджетной системы России «Электронный бюджет».
«Наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России (федеральный, региональные и бюджеты госфондов) освоены средства на нацпроект «Культура» (86,6%)», — сказано на сайте.
Следом идет нацпроект «Демография» с показателем 85,2%. Замыкает тройку лидеров «Образование» — 81,2%.
Однако освоение бюджетных средств не может отражать прогресс нацпроекта, считает замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
«Проект может задерживаться: например, устранение недостатков при строительстве школы или ремонте дорожного покрытия может занимать месяцы», — цитирует Анисимову РБК.
Национальный проект «Культура» нацелен увеличить число посещений культурных мероприятий и увеличить технологичность культурных объектов. Для этого правительство выделило 113,5 млрд рублей.