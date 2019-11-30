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Привязать газ к Европе: Украина поставила России условие 

Газета.Ru 1 час назад
Киев может перейти к прямым закупкам российского газа, если на него будет установлена цена, привязанная к европейским тарифам. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Платить за газ «политическую цену», то есть повышенную, он не готов. Конфликт может быть решен президентами России и Украины в Париже 9 декабря.
Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Ук