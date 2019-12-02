Бразилия начала переговоры с США по пошлинам на сталь

Минэкономики и Бразильские власти начали консультации с американской стороной после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин на сталь из этой южноамериканской республики. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Минсельхоза Бразилии.

"Правительству Бразилии стало известно о заявлении президента Дональда Трампа о возможном введении пошлин на бразильскую сталь, и оно уже установило контакт с переговорщиками по данному вопросу в Вашингтоне. Власти будут защищать торговые интересы страны и обеспечивать непрерывность товарооборота с США в целях расширения торговых обменов и углубления двусторонних отношений на благо обеих стран", — отмечается в документе.

Ранее Трамп объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь. По словам Трампа, данное решение было выработано в связи с тем, что Аргентина и Бразилия проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя нечестным путем своим производителям конкурентные преимущества. Американский лидер призвал Федеральную резервную систему (центробанк) США действовать таким образом, чтобы другие "страны больше не получали преимуществ" от сильного доллара, "еще больше девальвируя собственные валюты".

Курс бразильской национальной валюты к доллару в ноябре зафиксировал падение на 5,73 процентных пункта, достигнув отметки 4,23 реала за $1 по итогам торговой сессии 29 ноября. С начала года реал потерял 9,43% от своей стоимости.