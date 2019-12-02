Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири»

«Сила Сибири»: Россия начинает поставки природного газа в Китай

Дорога на Восток. Сегодня будет торжественно запущен газопровод «Сила Сибири». По нему начнутся поставки полезных ископаемых из России в Китай. Наш корреспондент Владимир Сероухов побывал в Якутии, откуда газ начинает свой путь в Поднебесную.

Температура на Чаяндинском месторождении может опускаться до минус 60. Но нам повезло, сегодня всего лишь минус 20. Правда, через пару дней обещают резкое похолодание. А это значит, уже через 30 минут на улице замерзают руки и ноги, говорить практически невозможно. Представьте — ближайшая железная дорога и автомагистраль в тысячах километров отсюда, связи нет. Работать в таких экстремальных условиях — все равно что на другой планете. А газ — топливо, энергия, тепло, по сути, деньги — здесь на глубине двух километров. Чтобы достать его и использовать, нужно было построить город-завод.

Развивать инфраструктуру в таком месте казалось рискованным: для Сибири объемы газа избыточны, а до традиционных покупателей в Европе слишком далеко. Но интерес проявил сосед с Востока. В 2014-м «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение на поставку газа из России в Китай на 30 лет и объемом 38 млрд кубометров каждый год.

«Важно тут то, что абсолютно весь металл российского производства. То есть мы говорим «окупаем-не окупаем проект», но понятно, что это будет зависеть от конъектуры мировых рынков. Но главное то, что как заработает «Газпром», мы еще увидим, а вот что выиграла экономика, это точно», — отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин

В сентябре 2014, уже через три месяца после подписания контракта, «Газпром» начал строить свою часть российско-китайского газопровода, ей дали название «Сила Сибири». Это 3000 километров газопровода, который идет из России к границам Китая. Первый участок магистрали от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (2200 км) построили за пять лет. Второй участок газопровода (800 км) уже тянут от Ковыктинского месторождения к Чаяндинскому. Одновременно строится китайская часть газопровода, 3307 км магистрали на юг к Шанхаю.

Игорь Юшков. «Проект это действительно важный, потому что Россия с помощью «Силы Сибири» выходит на наиболее растущий рынок Китая. И здесь очень важно для России занять там долю. И крупные объемы пойдут именно газопроводом», — указал ведущий аналитик фонда Национальной энергобезопасности , эксперт Финансового университета

Завод начнет извлекать из природного газа бутан, пропан и гелий в 2024 году. Но уже сейчас «Сила Сибири» — одна из самых крупных систем транспортировки топлива в мире. 38 млрд кубометров газа, которые будет получать Китай, для России равняются 400 миллиардам долларов. И на первом этапе именно Чаяндинское месторождение (или, как его ласково называют геологи и газовики, Чаянда) — что-то вроде материальной основы этого крупного контракта между двумя странами.