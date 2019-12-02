Нефть, доллар и золото: рынок ждет судьбоносных решений

Нефть, доллар и золото: рынок ждёт судьбоносных решений

Первая торговая неделя декабря обещает быть весьма динамичной. В центре внимания — заседания ОПЕК и ОПЕК+, а также важная статистика с рынка труда США и по инфляции в России.

Есть вероятность, что картель и партнёры могут продлить соглашение о сокращении добычи, чтобы поддержать рынок. Отдельные эксперты не исключают, что итогом встречи ОПЕК+ может стать глобальный пакт на фоне рекордной добычи в США. Эти данные призваны поддержать нефтяные котировки, а значит, и оказать поддержку рублю. В свою очередь, 6 декабря выйдут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в России. В последнее время инфляция только снижалась и, таким образом, усиливался приток иностранных инвесторов в российские ОФЗ. Наглядно это можно было увидеть по удачным размещениям Минфина , а также по динамике индекса RGBI, который превышал отметку в 150 пунктов. Аналитики ожидают дальнейшего замедления инфляции с текущих 3,8% до 3,6%. В случае реализации прогноза это также окажет поддержку рублю.

Как рассказал практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский , помимо российских данных 6 декабря выйдет большой блок макроэкономических данных с рынка труда США.

Аналитики ожидают улучшения динамики в области роста заработных плат в Штатах. Рост заработных плат напрямую влияет на инфляцию, поэтому не исключено, что и она окажется лучше ожиданий в перспективе.

Иван Капустянский, практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Все эти события дают основания рассчитывать, что на текущей неделе валютная пара доллар/рубль может скорректироваться в диапазон 64–63,5. Таким образом, коридор 63,5–65 рублей останется актуальным до конца текущего года и в начале следующего.

Однако против рубля перед Новым годом традиционно играет повышение спроса на валюту перед отпускным сезоном. Кроме того, возрастают риски того, что торговый договор между США и Китаем не будет подписан, на фоне усилений трений в других вопросах, в том числе в оценке митингов в Гонконге со стороны Вашингтона.

Нефть в ожидании решения ОПЕК

Нефтяные цены снижались в последние торговые дни ноября, несмотря на достаточно позитивную динамику в течение прошлой недели. Главным драйвером по-прежнему выступает судьба торгового соглашения между США и КНР, от которого во многом будет зависеть будущее мировой экономики и, как следствие, спрос на сырьё.

Китайская экономика растёт худшими темпами за последние 30 лет, а дефицитный бюджет лишает страну возможности запустить масштабные стимулирующие инвестиционные проекты, как это было в 2016 году. Страдает не только КНР, говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, но и основные партнёры страны: темпы экспорта из ЕС снизились на 1,8% в III квартале 2019 года, а ВВП Германии вырос всего на 0,1% за аналогичный период.

Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями

Инвесторы верят в скорое заключение соглашения между Вашингтоном и Пекином, тогда как вероятность ответных действий КНР на принятие американцами законопроекта по Гонконгу оценивается как крайне низкая — экономику необходимо срочно спасать. Подобный позитив вместе с оптимистичными ожиданиями касательно возможного продления текущей сделки ОПЕК+ оказывает поддержку нефтяному рынку.

Негативом выступает рост запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей до 451,95 млн баррелей, а также очередной рекорд по добыче сырья американскими компаниями — 12,9 млн баррелей в сутки.

Положительное решение ОПЕК уже включено в котировки, так что в отсутствие свежего позитива цены вполне могут просесть до $62,5. Нефтяной рынок оказывает крайне ограниченное влияние на курс рубля, который сейчас больше зависит от притока валюты в отечественный госдолг. Тем не менее дополнительный негативный повод способен привести к падению рубля до отметки в 64,2 рубля за доллар. Особенно на фоне дорожающего против всех основных валют «американца».

Золото перестало быть нужным

Золото продолжает восприниматься игроками сейчас как никому не нужный актив на фоне продолжения «ралли» на американском фондовом рынке и вновь набирающего силу доллара. При этом склонность к риску глобальных вызовов, выступающих в противовес драгметаллу, остаётся устойчивой, несмотря на отсутствие заключения «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем.

С момента отменённого саммита АТЭС , где Дональд Трамп и Си Цзиньпинь должны были пожать друг другу руки под щелчки фотокамер, прошло две недели, а воз и ныне там. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган подчеркнул, что рынок «питается» до сих пор «твитами» о «последних штрихах». Инвесторы убеждены в том, что обстоятельства толкают геополитических соперников в объятия друг друга. И если торговая сделка будет отложена на следующий год, то, по крайней мере, не будет выполнено обещание Трампа повысить пошлины на китайские товары объёмом $160 млрд, что может иметь далеко идущие последствия для экономики США и шансов Трампа на переизбрание.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

В то же время очевидно, что рекордная страда на американском фондовом рынке не может длиться бесконечно. Особенно если принять во внимание, что в последние 37 торговых сессий его снижение не превышало 0,5%, а количество контрактов на снижение так называемого «индекса страха» VIX достигло исторического максимума. Это повышает уязвимость фондового рынка и заставляет ожидать разворота тренда по золоту вверх, что пока технически не подтверждается.

Если сохранится сложившийся статус-кво, шансы на что являются пока весомыми, то цены на золото могут вернуться к минимуму ноября в $1445 за унцию. Если же рынок акций начнёт сползать вниз, то у золота появится перспектива выправить положение, подтверждением чему станет закрепление цены выше $1460, тогда появятся предпосылки и возврата в перспективе к годовому максимуму выше $1550. Но для реализации такого сценария необходимо заключение «первой фазы» торгового соглашения, что во многом уже отражено в цене золота.

При этом для того, чтобы золото вернуло свой прежний блеск, важно, чтобы договорённости не содержали в себе отмену ранее введённых пошлин либо масштаб этой отмены имел символический характер. Иначе инвесторы начнут допускать сценарий дальнейшей разрядки в рамках «второй» и «третьей» фаз, во что сейчас, пожалуй, верят лишь отъявленные оптимисты. При таком раскладе цены на золото могут уйти и на более низкие уровни.