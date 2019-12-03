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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»
Фото: ТАСС
Спустя шесть лет после подписания секционного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай так до сих пор и не договорились?
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин дали старт началу поставок российского газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири».
По участку протяженностью 2200 км потечет газ из Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского в Якутии. Оба месторождения являются ресурсной базой. Таким образом, общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3000 километров. Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 трлн рублей.
Это проект стал возможен благодаря заключению исторического контракта на поставку газа в Китай по российскому трубопроводу так называемым восточным маршрутом. Его подписали первые лица двух стран в мае 2014 года.
«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота к 2024 году до 200 миллиардов долларов», — отметил Владимир Путин.
Контракт предполагает поставку 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет на сумму 400 млрд долларов.
«Восточная ветка российско-китайского газопровода — это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества, он служит образцом глубокой интеграции взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Эксплуатация газопровода является началом нового этапа нашего взаимодействия», — отметил Си Цзиньпин.
«Это действительно знаковое событие, которое еще раз подтверждает стремление наших стран к сплоченности перед трудностями, которые возникают в связи с санкциями и торговыми войнами с США. Для России и Китая это долгожданное событие», — говорит старший научный сотрудник отдела экономических исследований ИВ РАН, член Российской ассоциации международных исследований Нелли Семенова.
«Мало кто помнит, что в мае 2014 года этот контракт с китайцами стал сенсацией. Никто не верил в его подписание, потому что переговоры по «Силе Сибири» шли годами, а потом Путин поехал в Китай — и контракт был неожиданно подписан. Это соглашение стало демонстрацией, что Китай, уже зная о присоединении Крыма, подписал с Россией важнейшую экономическую сделку. России нужно было показать после «крымской весны», что мы не остались в экономической изоляции», — напоминает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
«Это также демонстрация Западу, который обвиняет Россию во всем на свете и постоянно вводит санкции, что Москва разворачивается на Восток. Запад сам толкает нас в объятия Пекина», — добавляет ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.
Не умаляя важнейшего символического значения запуска этого проекта, стоит отметить, какие практические преимущества сулит новый газопровод и для России, и для Китая.
Подобные масштабные инфраструктурные проекты уже подтолкнули производство российских труб, газокомпрессорных станций и различного оборудования, а также обеспечили работой металлургов, горняков, строителей, инженеров и ремонтников. Все это принесло дополнительные отчисления в региональные бюджеты. Так, в строительстве было задействовано почти 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники. Было использовано 130 тыс. труб различного диаметра массой более 1,8 млн тонн, было сварено более 260 тыс. стыков, построено 10 переходов через крупные реки и 100 переходов через речки и болота.
Россия получает выход на новый для нас рынок. Мы уже поставляем в Китай СПГ, но в небольших объемах. Теперь речь идет о ежегодных поставках 38 млрд кубометров трубопрово