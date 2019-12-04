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Три газопровода на низком старте: Путин укрепляет свои позиции в Европе и Китае (Focus, Германия) 

ИноСМИ + ещё 9 58 минут назад
Путин укрепляет свои позиции в Европе и Китае
Фото: Reuters
От Китая до Европы: этой зимой Россия вводит в эксплуатацию сразу три международных газопровода. Тем самым сырьевая держава серьезно укрепляет собственное влияние в Европе и Азии. Но кое-кто все еще стремится помешать Путину.
Ровно в начале зимы президент России Владимир Путин выступил в своей излюбленной роли, запустив свой крупнейший газопровод. В понедельник он по видеомосту совместно с главой китайского государства Си Цзиньпином пустил газ по самому дорогостоящему газопроводу. Он будет поставлять «голубое топливо» из Сибири в соседнюю страну.
Первый газопровод, соединивший Россию и Китай, называется «Сила Сибири». Его протяженность составляет около 3 тысяч километров, и Россия планирует поставлять по нему в Поднебесную 38 миллиардов кубометров газа в год. Пока введен в эксплуатацию участок протяженностью 2157 километров.
Следом за «Силой Сибири» этой зимой будут запущены еще два газопровода
Путин и Си Цзиньпин давно готовились к этому моменту. В 2014 году после долгих споров по поводу цен был заключен контракт на поставку газа сроком на 30 лет. Тем самым двусторонние отношения, как сказал Путин в понедельник в Сочи, должны выйти на новый уровень.
Кремлю это обойдется в кругленькую сумму: российский государственный концерн «Газпром» оценил смету строительства самого длинного газопровода на востоке страны в 55 миллиардов долларов (50 миллиардов евро), а общая стоимость проекта составила 400 миллиардов долларов (363 миллиарда евро).
Но для России и его газового монополиста Газпрома это еще лишь начало: голубой огонек — логотип Газпрома — скоро загорится и на старте двух других крупных проектов.
В январе состоится запуск «Турецкого потока»
Вскоре после Нового года, 8 января, Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом собираются запустить «Турецкий поток», проложенный по дну Черного моря. По второй его ветке газ позднее начнет поставляться через Грецию в Южную и Юго-Восточную Европу.
Впрочем, наибольшие сложности связаны для Кремля со второй веткой «Северного потока — 2». США, несколько стран ЕС, а также — больше всех — Украина все еще надеются помешать строительству трубопровода протяженностью в 1230 километров. Президент США Дональд Трамп предостерег европейцев, что они становятся заложниками поставок энергоносителей из России.
Россия делает Европе лучшее предложение
Трамп в свою очередь надеется продавать в Европу свой сжиженный газ, добытый методом гидравлического разрыва. Однако Россия предлагает европейцам трубопроводный газ существенно дешевле, тем более что цены в настоящее время находятся на достаточно низком уровне.
«Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря уже более чем на две трети, и еще до конца этого года газопровод может достичь территории Германии — окрестностей Грайфсвальда. Стоимость работ составила порядка десяти миллиардов евро. По трубопроводу в страны ЕС в будущем потекут до 55 миллиардов кубометров газа в год.
Дании все же пришлось дать разрешение
«Они постараются достроить его еще в этом году», — сказал несколько дней назад министр энергетики России Александр Новак. В Кремле также надеются, что, несмотря на проволочки со стороны Дании, долго не желавшей выдавать соответствующие разрешения, план строительства будет соблюден.
Российский вице-премьер Дмитрий Козак, впрочем, исходит из того, что на полную мощность газопровод заработает лишь в середине 2020 года. Поэтому русские внимательно следят за США в надежде, что те чисто по времени не смогут ввести свои санкции — «Северный поток — 2» к тому моменту уже будет введен в строй.
EUGAL запущен в понедельник
Вот почему российские СМИ буквально в эйфории сообщили в понедельник о запуске нового газопровода EUGAL, соединившего польский Любмин с Грайфсвальдом. По нему в будущем будет транспортироваться топливо из второго «Северного потока». EUGAL протянулся почти на 480 километров на юг — в саксонский Дойчнойдорф (Deutschneudorf) и далее в Чехию. А основная его ветка проложена до газопровода OPAL. Руководство Газпрома надеется, что по этой трубе в будущем будет прокачиваться значительно больше газа из первого «Северного потока», чем сейчас.
Пока Путин по-прежнему зависит от транзита через Украину
После отказа Германии от атомной энергетики, а также от угледобычи Россия рассчитывает, что в перспективе сможет заполнить освобождающуюся нишу своим газом. Впрочем, с учетом сохраняющейся неопределенности по поводу точных сроков запуска второго «Северного потока» Россия пока зависит от транзита топлива через территорию Украины. Соответствующий договор между сторонами истекает в конце этого года, но договориться о продлении пока не удалось. Впрочем, в конце минувшей недели после продолжительных, но безрезультатных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Еврокомиссии состоялась первая встреча руководств энергетических концернов обеих стран.
В ходе недавнего телефонного разговора Путин предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского, что, если соглашение не будет достигнуто до конца года, транзит остановится. На следующей неделе, а именно 9 декабря, политикам предстоит встреча в Париже — это будет первый саммит на тему украинского кризиса за три с лишним года. Впрочем, в центре внимания при этом будут стоять пути к урегулированию кровавого конфликта в Донбассе, а в обсуждении также примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако ни в Киеве, ни в Москве не исключают, что Путин и Зеленский встретятся и в двустороннем формате и, в частности чтобы обсудить перспективы нового газового соглашения.
Для Путина Европа как потребитель газа по-прежнему важнее, чем Китай
Экономически обе стороны заинтересованы в этом: сотрясаемая кризисом Украина в значительной степени зависит от оплаты российского транзита газа в страны ЕС. России же крупнейшая транзитная страна нужна, чтобы поставлять газ в Западную Европу, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность Старого Света. Даже после запуска «Силы Сибири» Европа остается для Газпрома главным экспортным рынком, на который в прошлом году было поставлено 201,7 миллиарда кубометров «голубого топлива».
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Теги:
Экономика , Компании , Статьи , Экономика России , Александр Новак , Реджеп Эрдоган , Си Цзиньпин , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Дмитрий Козак , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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