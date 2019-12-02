России вернут долг времен СССР

Россия и Пакистан договорились об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Соглашение подразумевает, что Исламабад вернет долг в размере 93,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и посол Пакистана Кази Халилулла. Средства зачислят за 90 дней с момента вступления договора в силу.

Долг Пакистана стал предметом 30-летнего спора между странами. В 1980-х годах СССР закупал товары легкой промышленности у пакистанских компаний. После распада Советского Союза у бизнеса остались неурегулированными взаимные претензии. Договоренности о погашении долга страны достигли только в ходе переговоров 2016 и 2017 годов.

В октябре президент России Владимир Путин рассказал, что Москва списала долги африканским странам на сумму более 20 миллиардов долларов. В общей сложности с момента независимости Россия списала более 140 миллиардов долларов долгов, возникших во время СССР.

Последнюю свою задолженность советского периода Москва погасила два года назад. В августе 2017 года Боснии и Герцеговине были переведены 125,2 миллиона долларов.