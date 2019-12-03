России вернут советский долг

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Соглашене предусматривает, что деньги будут перечислены в течение 90 дней с даты вступления его в силу.

По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК , долг возник после того, как в Национальном банке Пакистана были заморожены счета, на которых находились 105 миллионов долларов, переведенных на них СССР в рамках работы по закупке текстиля материалы у пакистанских компаний.

После распада Советского Союза пакистанские экспортеры заявили, что часть их товаров не была оплачена. Соглашение о выплате долгов пытались заключить неоднократно, однако только в октябре 2017 года была достигнута договоренность между правительством и тремя компаниями — Tabani Group, Mercury Group и ABS Group.