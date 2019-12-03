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России вернут советский долг 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС.
Соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
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Соглашене предусматривает, что деньги будут перечислены в течение 90 дней с даты вступления его в силу.
По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, долг возник после того, как в Национальном банке Пакистана были заморожены счета, на которых находились 105 миллионов долларов, переведенных на них СССР в рамках работы по закупке текстиля материалы у пакистанских компаний.
После распада Советского Союза пакистанские экспортеры заявили, что часть их товаров не была оплачена. Соглашение о выплате долгов пытались заключить неоднократно, однако только в октябре 2017 года была достигнута договоренность между правительством и тремя компаниями — Tabani Group, Mercury Group и ABS Group.
«Рамблер» писал, что ранее депутат Франсис Веркамер потребовал от правительства Франции разъяснить, какие меры оно готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. При этом эксперты рассказали RT, что с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран договором, подписанным в 1997 году.
Комментарии51 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Видео , Сергей Сторчак
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