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Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о наращивании добычи нефти и природного газа.
Указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, опубликован на сайте президента. Указом вводится в действие решение.
В частности, кабмину поручено внести на рассмотрение законопроекты по актуализации общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, "предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений" до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, президент поручил внести законопроект о "создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского союза по созданию и поддержке таких запасов", а также о новой редакции Кодекса Украины о недрах.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада
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