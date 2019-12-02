Зеленский дал поручения о наращивании добычи газа и нефти

Указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, опубликован на сайте президента. Указом вводится в действие решение.

В частности, кабмину поручено внести на рассмотрение законопроекты по актуализации общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года, "предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений" до 1 апреля 2020 года.