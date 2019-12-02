Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО.

В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара. Год назад за тот же период она превышала 250 долларов, то есть падение в годовом выражении составило 32 процента.

В последний раз дешевле «Газпром» продавал газ Европе в 2004 году. Тогда он стоил 137,7 доллара, но в 2005-м поднялся выше 190 долларов.

Причиной такого снижения цен стал избыток предложения на рынке, сформировавшийся благодаря сжиженному природному газу (СПГ). Стоимость СПГ в Азии рухнула в два раза, после чего производители начали отправлять газовозы к Европе.

Ранее из самого отчета стало понятно, что чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей (12 процентов в годовом выражении). Из-за этого вся чистая выручка упала на восемь процентов. Компании удалось лишь частично компенсировать потери с помощью повышения цен на внутреннем рынке и для ближнего зарубежья.

Прибыль от продаж «Газпрома» сократилась на 29 процентов (973 миллиарда против 1,39 триллиона рублей), но за счет снижения финансовых расходов компания увеличила чистую прибыль на четыре процента.