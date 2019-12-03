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Россия обновит рекорд по экспорту растительных масел 

Российская Газета 2 часа назад
Россия обновит рекорд по экспорту растительных масел
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
"В этом сезоне мы видим объем экспорта растительных масел на уровне 3 млн тонн. На этом фоне будет расти и экспорт семечки подсолнечника. Его мы оцениваем где-то в 450 — 500 тысяч тонн", — рассказал "РГ" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.
В прошлом сельскохозяйственном сезоне, который начался 1 июля 2018 года и закончился 1 июля 2019 года, Россия поставила на внешние рынки 2,6 миллиона тонн подсолнечного масла, и это тоже был рекорд. Ключевыми рынком сбыта российского подсолнечного масла по итогам прошлого сезона стал Иран.
В этом сезоне страна останется в числе главных покупателей, но на первые позиции могут выйти другие рынки, рассказывает эксперт. "Набирает обороты Китай, развиваются поставки в Индию. Сейчас это два наших главных целевых рынка, на которых мы рассчитываем в ближайшие несколько лет довольно серьезно нарастить экспорт", — говорит Хотько.
Увеличит Россия также экспорт зерновых. В этом сезоне будет экспортировано 45 миллионов тонн зернобобовых, в том числе 36 миллионов тонн пшеницы, прогнозирует Минсельхоз. По сравнению с прошлым сельхозсезоном, объем экспорта вырастет на 4 процента. В 2018/2019 сельскохозяйственном году, по данным ведомства, экспорт зерна составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы.
Расширять поставки зерна на зарубежные рынки планируется и дальше. В 2020 году посевные площади в целом вырастут на 1 процент до 80,4 миллиона гектаров. В том числе, площади под посевы зерновых и зернобобовых культур вырастут на 1,4 процента до 47,5 миллиона гектаров.
Россия уже не один год подряд является самым главным поставщиком пшеницы в мире, так что сложно говорить о каких-то новых рынках, замечает в беседе с "РГ" гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
"Ключевые рынки у нас стандартные — это Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия по ячменю, надеюсь, что и пшеница здесь будет", — говорит он. Традиционные регионы российского зернового экспорта — это Средиземноморье, Ближний Восток, Малая Азия, отмечает он. Тем не менее, есть перспективные рынки. Это регион индийского океана, страны Юго-Восточной Азии. "Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка", — перечисляет Петриченко.
Вырастет по итогам этого года также экспорт мяса. Прежде всего, прогнозируется увеличение поставок мяса птицы в Китай. "Ранее предполагали, что экспорт на этот рынок в 2019 году может достичь объемов в 20-30 тысяч тонн. Сейчас считаем, что объем экспорта может превысить 40 тысяч тонн", — говорит глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Это будет позитивным фактом, так как в первой половине этого года экспорт мяса птицы снижался. Всего Россия в 2019 году по прогнозам, экспортирует 186 тысяч тонн мяса птицы. В 2018 году экспорт составил 145,2 тысяч тонн. То есть зарубежные поставки могут увеличиться на 28 процентов. В 2018 году рост к 2017 году составил 30 процентов.
Растет спрос на российскую говядину, по итогам этого года он может увеличиться на 20 процентов, говорит Сергей Юшин. Примерно на такой же прирост производители рассчитывают и в будущем году. "По говядине низкая база, и объемы эти очень скромные. А увеличение экспорта будет зависеть от того, откроется ли для нас рынок Китая", — отмечает эксперт. Сейчас на этот счет идут переговоры.
Россия также могла бы серьезно наращивать экспорт свинины. Но в этом случае все зависит от позиции Китая. Столкнувшись с распространением африканской чумы свиней (АЧС), КНР настороженно относится к зарубежным поставкам. "Вполне возможно, если для нас не откроется китайский рынок, будущий год станет годом определенной стагнации или небольшого роста. А если рынок Китая откроется, мы могли бы ожидать существенного прироста", — говорит Сергей Юшин.
Ранее Россельхознадзор сообщил, об открытии вьетнамского рынка для российской свинины. В рамках визита российской делегации во Вьетнам были согласованы условия поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок и подписан соответствующий ветеринарный сертификат. Это создает возможности для увеличения экспорта свинины.
Есть шансы также увеличить экспорт сахара. В этом сезоне Россия получит рекордный объем свекловичного сахара — более 7,2 миллиона тонн. На экспорт может уйти 0,8 — 1,1 миллиона тонн сахара, прогнозирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Это в три с лишним раза больше, чем в прошлом сезоне, но могли бы вывезти еще больше. Реализовать потенциал мешает в первую очередь крайняя неразвитость инфраструктуры морского экспорта.
"Сейчас, прежде всего, речь идет о поставках на наши традиционные рынки. Это страны и территории бывшего СССР, а также Афганистан, Монголия, КНДР. Плюс поставки в Сербию. Для выхода на эти рынки используется только автомобильный и железнодорожный транспорт. То есть сюда мы уже вывозим столько, сколько данные рынки в состоянии импортировать. При этом возможности морских поставок на 1-2 порядка выше по объемам, но пока используются слабо, так как не решены вопросы логистики и прочие смежные вопросы", — говорит Иванов.
Между тем, Россия могла бы и должна вывозить более 2 млн тонн сахара в год. В стране уже сформировался избыток продукции, который давит на цены. "Стоимость сахара снижается 13 месяцев подряд. Ситуация в отрасли непростая", — заключает эксперт.
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Теги:
Экономика , Евгений Иванов , Владимир Петриченко , Даниил Хотько , Сергей Юшин , Россельхознадзор , Минсельхоз
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