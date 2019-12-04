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Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Голосование должно состояться 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о проекте закона, который предусматривает санкции против судостроительной отрасли, энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга.
В документе Москву обвиняют в якобы имевшем место «вмешательстве» в американские выборы, а также возлагают на Россию ответственность за кризис на Украине.
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Теги:
Экономика , Видео , Сенат США , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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