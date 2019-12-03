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В Совфеде заявили о важности «Северного потока — 2» 

RT на русском 2 часа назад
В Совфеде заявили о важности «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил о важности газопровода «Северный поток — 2» для европейских стран.
«С самого начала было понятно, что проект выгоден для всех европейских стран, в том числе и для Дании. Но задержка в выдаче разрешения привела к потерям по времени. Тем не менее, не вызывает сомнения, что «Северный поток — 2» — важный проект, экологически безопасный и отвечает всем мировым требованиям», — заявил он.
Джабаров выразил мнение, что больше мнение датчан по данному вопросу меняться не будет.
Ранее посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, Дании необходимо было убедиться в том, что проект полностью соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам.
30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации
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