Россия и Украина договорились о транзите нефти

Россия и Украина заключили 10-летнее соглашение на транзит нефти по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинской компании «Укртранснафта».

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», — сообщила компания в Facebook.

Дополнительное соглашение актуализирует ряд положений предыдущего договора с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе, говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что допсоглашение гарантирует безопасную работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе и создает условия для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью по направлению в страны Европы.