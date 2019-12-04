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Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор ограничивает поставки говядины из Парагвая и Аргентины. Поводом послужил обнаруженный в мясе стимулятор роста мышц — рактопамин. В России и странах ЕС он запрещен, а вот в США и других странах нет. Хотя доля поставок из этих стран Южной Америки небольшая, эксперты допускают, что это может привести к росту цен на говядину.
Россельхознадзор вводит запрет на поставки говядины для семи аргентинских и парагвайских предприятий.
Полный список производителей приведен на сайте организации. Это аргентинские компании Azul Natural Beef S. A., Frigorifico General Pico S. A., Matadero y Frigorifico EL Mercedino S. A., Rafaela Alimentos S. A., Frigorifico H. V. S. A, а также две компании из Парагвая: Frigorifico Norte S. A и Tripera Paraguaya S. A.
Ограничения вступят в силу 18 декабря. Надзорный орган не исключил, что запрет в дальнейшем может коснуться всех предприятий в Аргентине и Парагвае, которые поставляют говядину в Россию.
Поводом для рестрикций послужило использование при корме скота запрещенного вещества.
В говядине и говяжьих субпродуктах, которые поставляются аргентинскими и парагвайскими предприятиями, Россельхознадзор выявил стимулятор мышечного роста.
«Использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих веществ, запрещен российским законодательством», — указывает ведомство в официальном сообщении.
Кормовая добавка «рактопамин» запрещена также во всех странах Европейского союза и многих других государствах, в том числе и в Китае. Но в США, например, он разрешен. Рактопамин там активно добавляется при корме свиней.
В ряде стран Южной Америки его также применяют. Однако в поставках в Россию рактопамина быть не должно.
Влияние этой кормовой добавки на здоровье человека до конца не изучено.
Это вещество, если его добавляют в корм крупного рогатого скота, свиней и индеек, значительно ускоряет наращивание мышечной массы и сокращает жировую.
«На настоящий момент нет достаточных доказательств безопасности остаточных количеств [рактопамина. — «Газета.Ru»], которые могут быть в мясной продукции, на здоровье людей. А также о его влиянии на другие системы организма. С этим связан запрет на его использование», — говорит директор «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В. М. Горбатова Оксана Кузнецова.
Количество предприятий Южной Америки, которые имеют право поставок мяса в Российскую Федерацию, превышает 300 организаций.
Как отмечает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФТС, в 2018 году из Парагвая в Россию импортировали 112,6 тыс. тонн говядины. Аргентина поставила 39,1 тыс. тонн этого мяса.
Доля импорта говядины из Аргентины и Парагвая в общем объеме поставок в Россию не превышает 4%, указывает в беседе с „Газетой.Ru“ директор „Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В. М. Горбатова Оксана Кузнецова.
Таким образом, на ситуацию на внутреннем рынке этот запрет особым образом не повлияет.
Такого же мнения придерживается и член совета директоров „ФинЭкспертизы“ Агван Микаелян. Ограничение на запрет поставок говядины из нескольких предприятий из Аргентины и Парагвая не приведет к росту цен, уверен он. Премиальный сегмент (например, те же стейки) на рынке полностью покрывает отечественное производство.
Единого стандарта качества у говядины нет, однако из Аргентины и Парагвая оно поступает в замороженном виде, поясняет в свою очередь технолог Дмитрий Быстров. Однако, несмотря на заморозку, по качеству оно вполне сопоставимо с охлажденным российским, отмечает он.
Запретом на поставки теоретически могут воспользоваться как поводом российские производители. По оценке Дмитрия Быстрова, цены на говядину могут вырасти на 10-15%.
“За последние пять лет цены на говядину увеличились примерно на 25%. Но даже этот уровень не обеспечивает достаточной рентабельности для привлечения в производство крупного рогатого скота большого числа фермеров», — пояснял в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
Как следует из данных Росстата, килограмм бескостной говядины в начале года стоил 474,97 руб., в октябре — 487,01 руб. Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала к октябрю до 345,9 руб.
Как писала ранее «Газете.Ru», россияне постепенно отказываются от нее и переходят на более дешевое мясо курицы. Они стали на 7% меньше покупать говядину, показало в августе 2019 года исследование аналитической компании Gfk.
В целом в структуре потребления мясных продуктов доля этого вида мяса снижается, и, по последним данным, объем составляет по 13,5 кг на человека в год, указывал ранее Национальный союз свиноводов.
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Теги:
Экономика , Другое , Статьи , Агван Микаелян , Дмитрий Быстров , Сергей Юшин , Россельхознадзор , Росстат , ЕС , Газета.Ru
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