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Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки
Фото: Reuters
Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время визита в Лондон, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что не ставит каких-либо дедлайнов, и с какой-то стороны было бы лучше подождать до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
«Но они (Китай — прим. «Ленты.ру») хотят заключить сделку сейчас, так что посмотрим, получится ли сделать соглашение правильным, а оно должно быть правильным», — указал Трамп.
Ранее американские чиновники указывали, что первую часть сделки стороны могут заключить уже в этом году, но это полностью зависит от позиции Пекина.
США и Китай договорились о подписании первой части торгового соглашения в октябре. Тогда стороны решили снять наиболее острые вопросы, в том числе о торговых пошлинах. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в Чили на саммите АТЭС, но власти республики отменили форум из-за массовых протестов.
С того момента США и Китай пытаются выбрать место, где лидеры стран смогут встретиться, а также обговаривают дополнительные детали соглашения.
В последнее время противоречия между Вашингтоном и Пекином обострились. В Китае хотели бы отмены пошлин уже в первой части соглашения и как можно быстрее, на что Трамп идти пока не хочет, хотя и рассматривает возможность не вводить новые пошлины 15 декабря. Кроме того, китайские власти возмутились принятием в США закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге». В ответ Пекин ввел санкции против ряда американских компаний.
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Теги:
Экономика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , АТЭС , Lenta.ru , Reuters
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