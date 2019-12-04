Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа

Министерству энергетики России поручено разработать методики расчета показателей газификации и ущерба, причиненного в результате хищений из газопровода.

Соответствующее постановление кабинета министров от 23 ноября 2019 года № 1501 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации » вступает в силу сегодня, 4 декабря.

Решение призвано унифицировать систему расчета убытков от нелегального подключения к газопроводам.

По данным МВД РФ, в 2018 году было выявлено 297 преступлений, связанных с хищением «голубого топлива». Из них 264 — в Северо-Кавказском федеральном округе. Размер причиненного материального ущерба превысил 76,4 миллиона рублей.