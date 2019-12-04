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Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа 

Парламентская газета 49 минут назад
Минэнерго подсчитает ущерб от хищений газа
Фото: PIXABAY.COM
Министерству энергетики России поручено разработать методики расчета показателей газификации и ущерба, причиненного в результате хищений из газопровода.
Соответствующее постановление кабинета министров от 23 ноября 2019 года № 1501 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 4 декабря.
Решение призвано унифицировать систему расчета убытков от нелегального подключения к газопроводам.
По данным МВД РФ, в 2018 году было выявлено 297 преступлений, связанных с хищением «голубого топлива». Из них 264 — в Северо-Кавказском федеральном округе. Размер причиненного материального ущерба превысил 76,4 миллиона рублей.
По оценкам «Газпрома», реальные потери из-за незаконных врезок в сети и манипуляций со счетчиками исчисляются миллиардами рублей.
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Теги:
Экономика , Компании , Газпром , Минэнерго
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