Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток». По его словам, последствия будут более серьёзными по сравнению с запуском «Северного потока — 2».

Ожидающееся через месяц открытие трубопровода на юге Европы лишит Турцию необходимости получать газ, который шёл через Украину, Молдавию и Румынию, заявил Землянский в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, части транзита лишится украинская ГТС на направлении Одесса-Ананьев-Измаил.

Кроме того, вторая нитка «Турецкого потока» ещё больше усугубит для Киева ситуацию с транзитом газа, считает Землянский. Он напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.