Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток». По его словам, последствия будут более серьёзными по сравнению с запуском «Северного потока — 2».
Ожидающееся через месяц открытие трубопровода на юге Европы лишит Турцию необходимости получать газ, который шёл через Украину, Молдавию и Румынию, заявил Землянский в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, части транзита лишится украинская ГТС на направлении Одесса-Ананьев-Измаил.
Кроме того, вторая нитка «Турецкого потока» ещё больше усугубит для Киева ситуацию с транзитом газа, считает Землянский. Он напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Ранее News.ru сообщал, что НАК «Нафтогаз» рассчитала тарифы на транзит российского газа в ЕС через ГТС Украины в зависимости от объёма бронирования мощности на ближайшие пять лет. С 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56. Кроме того, украинская компания передала представителям России дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.