Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В бундестаге раскритиковали Украину из-за "Nord Stream-2"
В бундестаге раскритиковали Украину из-за "Nord Stream-2"
Экономика
Основатели Google покинули посты в Alphabet
Основатели Google покинули посты в Alphabet
Компании
Сенат США проголосует по санкциям против России
Сенат США проголосует по санкциям против России
Экономика
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.35
71.00
71.20
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.45
Индексы и котировки Brent
61.01
+0.07 Золото
1477.44
+0.02 РТС
1414.06
–0.21
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1081
+0.0004
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине 

News.ru + ещё 1 57 минут назад
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток». По его словам, последствия будут более серьёзными по сравнению с запуском «Северного потока — 2».
Ожидающееся через месяц открытие трубопровода на юге Европы лишит Турцию необходимости получать газ, который шёл через Украину, Молдавию и Румынию, заявил Землянский в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, части транзита лишится украинская ГТС на направлении Одесса-Ананьев-Измаил.
Кроме того, вторая нитка «Турецкого потока» ещё больше усугубит для Киева ситуацию с транзитом газа, считает Землянский. Он напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Ранее News.ru сообщал, что НАК «Нафтогаз» рассчитала тарифы на транзит российского газа в ЕС через ГТС Украины в зависимости от объёма бронирования мощности на ближайшие пять лет. С 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56. Кроме того, украинская компания передала представителям России дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.
News.ru: последние новости
СМИ усмотрели в«Силе Сибири» тяжёлые времена для Европы и США СМИ усмотрели в«Силе Сибири» тяжёлые времена для Европы и США В США затруднились назвать степень эффективности антироссийских санкций В США затруднились назвать степень эффективности антироссийских санкций США грозятся остановить строительство «Северного потока — 2» США грозятся остановить строительство «Северного потока — 2»
Комментарии 1 
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Валентин Землянский , Нафтогаз , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В бундестаге раскритиковали Украину из-за «Nord Stream-2»
В бундестаге раскритиковали Украину из-за «Nord Stream-2»
Основатели Google покинули посты в Alphabet
Основатели Google покинули посты в Alphabet
Сенат США проголосует по санкциям против России
Сенат США проголосует по санкциям против России 174
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири» 168
Коллекторам запретят выбивать долги по ЖКХ
Коллекторам запретят выбивать долги по ЖКХ 1
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение