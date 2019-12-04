Германия разнесла Украину из-за «Северного потока-2»

Тот факт, что Украина поддерживает позицию США в отношении газопровода «Северный поток — 2», неприемлем. Об этом РИА Новости заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. США, как сообщал «Рамблер», противятся реализации проекта и грозят ввести санкции против компаний, участвующих в его реализации. Украина поддерживает позицию американец.

По словам Клауса Эрнста, председателя комитета Бундестага, немецкого парламента, по экономике и энергетике, рестрикции, которыми грозят Соединенные Штаты, фактически «торпедируют» энергетическую политику ФРГ, а тот факт, что Украина поддерживает их введение, неприемлем по той причине, что Киев получил и продолжает получать от Европейского союза большую финансовую и политическую поддержку.

Ранее Клаус Эрнст заявил, что энергетическая политика Германии не касается США, угрозы ввести санкции с их стороны недопустимы и могут стать поводом для введения ответных мер, например, повышения пошлин на импортируемый оттуда газ, добытый методом гидроразрыва пласта.