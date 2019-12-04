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Германия разнесла Украину из-за «Северного потока-2» 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Тот факт, что Украина поддерживает позицию США в отношении газопровода «Северный поток — 2», неприемлем. Об этом РИА Новости заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст.
«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. США, как сообщал «Рамблер», противятся реализации проекта и грозят ввести санкции против компаний, участвующих в его реализации. Украина поддерживает позицию американец.
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
По словам Клауса Эрнста, председателя комитета Бундестага, немецкого парламента, по экономике и энергетике, рестрикции, которыми грозят Соединенные Штаты, фактически «торпедируют» энергетическую политику ФРГ, а тот факт, что Украина поддерживает их введение, неприемлем по той причине, что Киев получил и продолжает получать от Европейского союза большую финансовую и политическую поддержку.
Ранее Клаус Эрнст заявил, что энергетическая политика Германии не касается США, угрозы ввести санкции с их стороны недопустимы и могут стать поводом для введения ответных мер, например, повышения пошлин на импортируемый оттуда газ, добытый методом гидроразрыва пласта.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Бундестаг , ЕС , РИА Новости
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