В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений

Медведев одобрил онлайн-продажу ювелирных украшений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений. Она допускается при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгметалла.

Об этом сообщает РИА Новости.

Правительством одобрено дополнение в действующие правила продажи товаров дистанционным способом пункта, по которому на территории РФ разрешается такой вариант сбыта ювелирных изделий. При этом прямого запрета раньше не было.