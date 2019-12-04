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Медведев одобрил онлайн-продажу ювелирных украшений 

News.ru 1 час назад
В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений. Она допускается при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгметалла.
Об этом сообщает РИА Новости.
Правительством одобрено дополнение в действующие правила продажи товаров дистанционным способом пункта, по которому на территории РФ разрешается такой вариант сбыта ювелирных изделий. При этом прямого запрета раньше не было.
Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Медведев раскритиковал несколько министерств, которые недостаточно быстро ведут работу по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. Он считает, что подготовка проектов постановлений по отмене устаревших мер идёт недостаточными темпами, а МВД, Минтруд, Минздрав, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минприроды и Роспотребнадзор разработали структуры не по всем видам контроля и надзора, которые необходимо сохранить.
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Теги:
Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , Минтруд , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , МВД , Минсельхоз , Минприроды
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