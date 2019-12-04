В России обнаружили две бедности

Группы россиян, которые являются бедными по уровню своих доходов, и те, кто считают себя бедными, практически не пересекаются. К такому выводу пришла эксперт Высшей школы экономики Екатерина Слободенюк в своем исследовании, посвященном глубокой бедности в России, пишет «Коммерсантъ».

Основной для ее работы стал мониторинговый проект РАН , в котором к очень бедным объективно относят тех, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тысячи рублей.

Субъективная бедность оценивалась через два вопроса — об оценке своего материального благополучия и статуса в обществе по сравнению с остальными группами.

В результате объективно бедными оказались 8,1 процента населения России, а назвали себя бедными в два раза меньше — четыре процента. При этом только 7,4 процента объективно бедных граждан называют себя таковыми, и только 15 процентов из тех, кто считает себя бедными, в действительности ими являются. Другими словами, правильно оценивают свое материальное состояние как бедность только 0,6 процента населения России.

В докладе говорится, что большинство объективно бедных россиян — это граждане в возрасте 18-40 лет. Причина их нищеты в высокой иждивенческой нагрузке, когда их доход делится на детей и неработающих взрослых. Субъективная бедность возникает за счет отсутствия доступа к медицинским услугам и наличию в домохозяйстве родственников с вредными привычками.

Обе категории бедных чаще всего винят в своей ситуации власти и утверждают, что без их помощи им не выжить, но у субъективно бедных такое мнение встречается чаще. При этом в среднем доход субъективно бедных граждан на десять процентных пунктов выше, чем у бедных. Автор исследования делает вывод, что сейчас адресная поддержка бедных зачастую не снимает напряжение, поскольку помогают не тем и не так. Слободенюк предлагает поддерживать занятость и зарплаты для объективно бедных и заниматься доступностью медобслуживания для тех, кто считает себя бедным.