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В России обнаружили две бедности 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В России обнаружили две бедности
Фото: РИА Новости
Группы россиян, которые являются бедными по уровню своих доходов, и те, кто считают себя бедными, практически не пересекаются. К такому выводу пришла эксперт Высшей школы экономики Екатерина Слободенюк в своем исследовании, посвященном глубокой бедности в России, пишет «Коммерсантъ».
Основной для ее работы стал мониторинговый проект РАН, в котором к очень бедным объективно относят тех, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тысячи рублей.
Субъективная бедность оценивалась через два вопроса — об оценке своего материального благополучия и статуса в обществе по сравнению с остальными группами.
В результате объективно бедными оказались 8,1 процента населения России, а назвали себя бедными в два раза меньше — четыре процента. При этом только 7,4 процента объективно бедных граждан называют себя таковыми, и только 15 процентов из тех, кто считает себя бедными, в действительности ими являются. Другими словами, правильно оценивают свое материальное состояние как бедность только 0,6 процента населения России.
В докладе говорится, что большинство объективно бедных россиян — это граждане в возрасте 18-40 лет. Причина их нищеты в высокой иждивенческой нагрузке, когда их доход делится на детей и неработающих взрослых. Субъективная бедность возникает за счет отсутствия доступа к медицинским услугам и наличию в домохозяйстве родственников с вредными привычками.
Обе категории бедных чаще всего винят в своей ситуации власти и утверждают, что без их помощи им не выжить, но у субъективно бедных такое мнение встречается чаще. При этом в среднем доход субъективно бедных граждан на десять процентных пунктов выше, чем у бедных. Автор исследования делает вывод, что сейчас адресная поддержка бедных зачастую не снимает напряжение, поскольку помогают не тем и не так. Слободенюк предлагает поддерживать занятость и зарплаты для объективно бедных и заниматься доступностью медобслуживания для тех, кто считает себя бедным.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в правительстве идет дискуссия по освобождению бедных россиян от уплаты НДФЛ, но конкретных предложений пока нет
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Комментарии 4 
Теги:
Экономика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , ВШЭ , РАН
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