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«Северный поток—2» или Украина: Кого выберет Европа? 

Национальная Служба Новостей 15 минут назад
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали НСН, чьи интересы поддерживает Киев, выступая за санкции против российского газопровода.
Германия раскритиковала позицию Украины относительно проекта «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. В связи с этим Евросоюз может отказать Украине в помощи. В интервью РИА Новости Эрнст сказал, что тем самым украинские власти «торпедируют энергетическую политику» ЕС. Политик добавил, что Германия может принять ответные меры в случае ввода Соединенными Штатами санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.
В ноябре министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия и Украина должны найти компромисс по вопросу транзита газа после 2019 года. По его словам, Германия поддерживает переговоры и выступает за заключение нового соглашения. А депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. Он также заявлял о возможности введения контрмер в случае, если США введут санкции против «Северного потока—2», которыми американцы уже не раз угрожали европейцам.
Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что для Германии пока выгодны поставки газа по трубопроводам, однако эта позиция может измениться.
«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.
По словам экспертов, Минэнерго Украины было бы выгодно найти компромисс с «Газпромом», однако руководство «Нафтогаза» пытается сорвать заключение нового договора всеми возможными способами.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объяснил отказ от предложений «Газпрома» тем, что «Нафтогаз» работает не в украинских интересах, а в интересах США.
«Руководство "Нафтогаза" работает в интересах Соединенных Штатов Америки, а не в интересах Украины. Там руководитель — человек, активы которого, включая маму, которой он пересылает свои миллионные в долларах премии за как бы выигранные суды. То есть это его прямой интерес. А то, что американцы заинтересованы в том, чтобы здесь прекратился транзит, это очевидно. Потому что, если не будет транзита, будет дефицит газа, будут повышенные цены на СПГ. А Зеленский и компания либо не соображают — очень похоже, что он ничего не соображает в этих вопросах. Либо его водят за нос люди, которые работают на американские интересы, а не украинские», — считает Погребинский.
Ранее сообщалось, что вопрос транзита газа через Украину, возможно, обсудят президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в Париже, где на 9 декабря запланирована встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Теги:
Экономика , Сергей Пикин , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Бундестаг , ЕС , Минэнерго , РИА Новости
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