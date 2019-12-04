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Россия договорилась о новом мегапроекте 

Рамблер 54 минуты назад
«Газпром» может построить газопровод из России в Китай не через Алтай, а через Монголию. Об этом пишет «Коммерсант».
Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» запланировал строительство транзитного газопровода в Китай через Алтай. Альтернативным, но, как пишет «Коммерсант», крайне сомнительным маршрутом был газопровод из России в Китай через Монголию.
Вчера монгольский маршрут начал «приобретать реальные очертания» — о его поддержке заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
«Российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии», — заявил он после переговоров в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Ухнаагийн Хурэлсух добавил, что рад этому и «понимает, что сегодня дан старт началу этого проекта». Дмитрий Медведев не прокомментировал «Коммерсанту» заявление монгольского коллеги, в «Газпроме» — тоже.
Газопровод из России в Китай через Монголию — так называемый западный маршрут. В понедельник «Газпром» запустил в эксплуатацию восточный — газопровод «Сила Сибири».
Видео дня. «Черная пятница»: на что россияне потратили деньги
Комментарии 56 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Газпром
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