Россия договорилась о новом мегапроекте

«Газпром» может построить газопровод из России в Китай не через Алтай, а через Монголию. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» запланировал строительство транзитного газопровода в Китай через Алтай. Альтернативным, но, как пишет «Коммерсант», крайне сомнительным маршрутом был газопровод из России в Китай через Монголию.

Вчера монгольский маршрут начал «приобретать реальные очертания» — о его поддержке заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«Российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии», — заявил он после переговоров в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером

Ухнаагийн Хурэлсух добавил, что рад этому и «понимает, что сегодня дан старт началу этого проекта». Дмитрий Медведев не прокомментировал «Коммерсанту» заявление монгольского коллеги, в «Газпроме» — тоже.

Газопровод из России в Китай через Монголию — так называемый западный маршрут. В понедельник «Газпром» запустил в эксплуатацию восточный — газопровод «Сила Сибири».