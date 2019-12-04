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Оставим без денег: в Германии предупредили Украину 

Газета.Ru 1 час назад
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину
Фото: Nord Stream 2
Украина может остаться без финансовой помощи Евросоюза, если продолжит поддерживать позицию США по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявили в немецком бундестаге. Если будут введены ограничения против «Потока», то Германия может ввести ответные санкции.
Украине указали на ее место в споре по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Киев рискует остаться без финансовой поддержки со стороны Евросоюза, если будет поддерживать США, препятствующие строительству газопровода в Европу.
Об этом заявил РИА «Новости» глава комиссии по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст.
Киев неоднократно получал и получает «политическую и финансовую поддержку от Евросоюза», однако при этом поддерживает санкции США, подрывающие «нашу энергетическую политику», заявил политик.
Действия Украины по «СП-2» парламентарий назвал неприемлемыми.
Германия может принять ответные меры, если США введут санкции против «Северного потока — 2», добавил Эрнст. Например, повысить пошлины на американский газ.
Поводом для такого выступления стало заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль, заявившей, что Киев хочет использовать американские санкции против трубопровода «СП-2» как инструмент давления при переговорах по транзиту российского газа. Санкции США могут препятствовать запуску газопровода, добавила украинский чиновник.
Ранее, 3 декабря, США заявляли, что американские дипломаты добились замедления строительства «Северного потока — 2». Замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл рассказал, что Штаты якобы используют только дипломатические средства для торможения возведения газопровода.
Также он признался, что полностью остановить процесс строительства «Северного потока — 2» пока не получается.
«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — отметил Хейл.
Если строительство не удастся остановить, то Вашингтон рассмотрит введение экономических санкций, пригрозил дипломат.

Это им дорого обойдется

Меры воздействия США против российского газопровода могут быть направлены против участвующих в строительстве компаний, сообщало 2 декабря издание Bild со ссылкой на свои источники.
Необходимые для введения санкций поправки в оборонный бюджет могут быть приняты до 25 декабря.
Эту информацию подтверждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш на полях форума по безопасности в Галифаксе (Канада). Под санкции вполне может попасть швейцарская строительная компания Allseas Group и несколько немецких предприятий.
О том, что конгресс США планирует санкции в отношении «СП-2», сообщало в ноябре Defense News со ссылкой на того же Джима Риша. Необходимые поправки могут быть внесены в законопроект «О национальной обороне на 2020 год».
«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции будут введены, то [компании] закроются, и россиянам придется искать другой способ [завершить строительство газопровода], если они смогут это сделать», — пугал Риш.
По его словам, санкции станут серьезным стимулом отказаться от прокладывания «Северного потока — 2». Впрочем, на принятие антироссийских ограничений у американцев времени уже нет, сообщали немецкие СМИ. Газопровод в скором времени может быть достроен, он уже готов на 87%.
«Если никто уже не будет строить, то и наказать никого не сможем», — сказал собеседник Bild.
Напомним, газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки трубы длиной более 1,2 тыс. км. Мощность трубопровода, уложенного по дну Балтийского моря в Германию, оценивается в 55 млрд куб. в год.
Стоимость строительства газопровода — около €9,5 млрд Половина из этих средств приходится на финансирование со стороны европейских компаний OMV, Engie, Shell, Uniper и Wintershall. Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании.
Санкции в отношении российского газопровода сенаторами США обсуждаются не первый месяц. В марте этого года один из инициаторов санкций против трубопровода, сенатор-республиканец Тед Круз отмечал, что «Северный поток — 2» является угрозой для национальной безопасности Европы.
В Киеве санкции США против газовой трубы из России назвали дополнительным инструментом давления в переговорах с Россией о транзите газа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на заключение газового контракта с Россией на десять лет.
Действующее соглашение истекает в конце 2019 года. Москва предложила заключить краткосрочный договор с 2020 года.
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Теги:
Экономика , Статьи , Елена Зеркаль , Владимир Зеленский , Тед Круз , Дэвид Хейл , МИД , ЕС , Shell , РИА Новости , Bild
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