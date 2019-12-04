Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2019 год с 1% до 1,2%, в 2020 году рост ВВП составит — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%. Такая информация следует из опубликованного доклада Всемирного банка.

"Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в III квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению предыдущей оценкой в 1%). Прогноз экономического роста в 2020 году — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%", — отмечают эксперты Всемирного Банка.

Вклад нацпроектов в рост ВВП

Как ожидается, вклад в динамику ВВП РФ реализации национальных проектов составит около 0,1 п. п. в 2020 году, в 2021 году — около 0,2-0,3 п. п. "Согласно нашим прогнозам, в 2020 году вклад национальных проектов в ВВП составит около 0,1 процентного пункта, а в 2021 году — 0,2-0,3 процентного пункта по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов", — отмечают эксперты Всемирного банка.

Снижение ключевой ставки

Эксперты ВБ ожидают дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Банком России на фоне замедления инфляции.

"С начала года Банк России снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Она снизилась на 125 базисных пунктов, до 6,5% в годовом выражении, что находится в пределах установленного ЦБ РФ диапазона нейтральной ключевой ставки (6-7%). Главными причинами этих решений были дальнейшее замедление инфляции и слабый экономический рост. В условиях структурного профицита ликвидности банковского сектора, который вырос с 2,9 млрд рублей в начале января до 3,4 млрд рублей в середине ноября, этому способствовали операции Банка России, направленные на поглощение избытка ликвидности", — говорится в документе.

Кроме того, отмечает ВБ, Банк России дал сигнал о том, что вероятный диапазон нейтральной ключевой ставки составляет 6-7%, однако в дальнейшем эта оценка может быть пересмотрена с учетом внешних и внутренних факторов.

"Следовательно, можно ожидать, что Банк России продолжит постепенное снижение ключевой ставки, принимая во внимание конъюнктуру мирового финансового рынка и динамику инфляции", — сообщается в докладе ВБ.

Инвестирование средств ФНБ

Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения его ликвидной частью порога в 7% ВВП может усилить зависимость экономики РФ от цен на энергоносители и повысить инфляционные риски, следует из доклада.

"В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7%, что открывает правовые возможности для правительства инвестировать часть средств ФНБ в инфраструктурные проекты внутри страны. Однако значительные инвестиции внутри страны могут увеличить зависимость экономики от цен на энергоносители и повысить инфляционные риски", — сказано в материале.