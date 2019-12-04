Россия отреагировала на продление санкций Украины

Москва решила зеркально ответить Киеву на продление спецпошлин

Осипов заявил, что ответ Москвы «будет зеркальным», в данный момент готовятся «соответствующие документы», которые затем будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву, передает РИА «Новости».

Напомним, Киев продлил до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров.