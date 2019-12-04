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Москва решила зеркально ответить Киеву на продление спецпошлин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 38 минут назад
Россия отреагировала на продление санкций Украины
Фото: РИА Новости
Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров, соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявил его пресс-секретарь Олег Осипов.
Осипов заявил, что ответ Москвы «будет зеркальным», в данный момент готовятся «соответствующие документы», которые затем будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев продлил до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Правительство Украины , Правительство РФ , РИА Новости
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