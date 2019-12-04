Путин сделал заявление о транзите газа через Украину 

Россия готова сохранить украинский транзит газа в Европу, но пока не готова пойти на предложенные ей условия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, передает RT.
«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведём сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские возможные транзитеры, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал Путин.
Он выразил надежду, что в конечном итоге стороны смогут согласовать условия продления контракта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что вопрос транзита газа будет обсуждаться в рамках встречи в Париже в «нормандском формате».
Как ранее сообщал «Рамблер», российский «Газпром» предлагает «Нафтогазу» продлить транзитное соглашение при условии отказа от взаимных претензий и прекращения всех судебных разбирательств. При этом контракт предлагается заключить сроком на год.