Путин рассказал о важности «Турецкого потока» для Европы

Путин: «Турецкий поток» укрепит энергетическую стабильность Европы

Укладка труб газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии будет завершена в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир Путин

"Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземный продолжением газопровода "Турецкий поток" в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.

По словам Путина, достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров.