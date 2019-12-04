«Как это ни печально»: Путин озвучил ультиматум Болгарии

Путин сделал Болгарии предупреждение по «Турецкому потоку»

Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, не странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории», — цитирует Путина агентство «Прайм».

Он напомнил, что Болгария после срыва «Южного потока» неоднократно обращалась с просьбой реализовать «Турецкий поток», но из-за внешнего давления выполняет свою часть работ очень неохотно. Путин предупредил, что Россия может найти другие способы реализации газопровода по югу Европы.

Путин также отметил, что сербский участок газопровода, напротив, почти достроен. Стороны договорились увеличить мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров, что позволит «заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом».

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.