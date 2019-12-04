«Как это ни печально»: Путин озвучил ультиматум Болгарии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа главная причина стагнации экономики России
Названа главная причина стагнации экономики России
Экономика
Доклад Всемирного банка: России пересчитали прогноз
Доклад Всемирного банка: России пересчитали прогноз
Экономика
Прибавка для самозанятых: пенсии проиндексируют
Прибавка для самозанятых: пенсии проиндексируют
Личный счет
Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины
Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.10
70.80
71.09
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
63.14
–0.09 Золото
1474.25
+0.02 РТС
1430.03
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1073
–0.0005
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Путин сделал Болгарии предупреждение по «Турецкому потоку» 

Рамблер + ещё 18 14 минут назад
Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, не странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории», — цитирует Путина агентство «Прайм».
Он напомнил, что Болгария после срыва «Южного потока» неоднократно обращалась с просьбой реализовать «Турецкий поток», но из-за внешнего давления выполняет свою часть работ очень неохотно. Путин предупредил, что Россия может найти другие способы реализации газопровода по югу Европы.
Путин также отметил, что сербский участок газопровода, напротив, почти достроен. Стороны договорились увеличить мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров, что позволит «заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом».
«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.
Комментарии 143 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина стагнации экономики России
Названа главная причина стагнации экономики России 2
Доклад Всемирного банка: России пересчитали прогноз
Доклад Всемирного банка: России пересчитали прогноз 2
Прибавка для самозанятых: пенсии проиндексируют
Прибавка для самозанятых: пенсии проиндексируют 5
Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины
Дорогой стейк: Аргентина подвела любителей говядины 1
Стоимость кофе достигла максимума
Стоимость кофе достигла максимума 1
Видео
«Как это ни печально»: Путин озвучил ультиматум Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: Путин озвучил ультиматум Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение