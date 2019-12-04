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Война пошлин: Россия готовит ответ Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Война пошлин: Россия готовит ответ Украине
Фото: РИА Новости
На Украине продлили специальные пошлины на российские товары. На этот раз рестрикции введены до конца 2020 года. В России обещали дать на это зеркальный ответ. Взаимные ограничения на рынке действуют с 2016 года и количество товаров в списке постепенно увеличивается.
Россия введет ответные пошлины на украинские товары. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
«Ответ правительства России будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву», — сообщил пресс-секретарь председателя правительства.
Ранее, 4 декабря, Украина решила продлить спецпошлины на российские товары на год — до 31 декабря 2020 года. Об этом написал в социальных сетях депутат украинской партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Действующие ограничения Киева затрагивают большинство товаров российского происхождения, за исключением угольного кокса, бензина, сжиженного газа и медикаментов.
Также облагают на Украине ввоз из России цемента, материалов из слоеной древесины, минеральных удобрений, транспортных средств и сельскохозяйственной продукции.
С 1 августа этого спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75%, с 1 октября — 4%. Спецпошлина на поставки сжиженного газа установлена в размере 1,75% с 1 августа, 3% — с 1 октября.
Украинские власти оценивали, ограничения на российский импорт пополнят бюджет примерно на $77 млн в год.
«Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10 — $12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35 — $40 за тонну», — указывал экс-представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус после принятия решения в июле этого года.
Впервые спецпошлинами страны стали обмениваться несколько лет назад.
Россия первой расторгла свободные торговые отношения с Украиной. С января 2016 года Москва приостановила действие в отношении Киева договора о зоне свободной торговли СНГ. Указ об этом в конце 2015 года подписал президент России Владимир Путин «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность России и требующими принятия безотлагательных мер».
Наша страна отменила зону свободной торговли с Украиной после того, как Киев заключил соглашение с Европейским союзом. В Минэкономразвития России отмечали тогда, что ущерб для нашей страны от ассоциации в торговле Украины с ЕС может составить $3,5 млрд
Киевские власти оценивали потенциальный ущерб от ограничений со стороны России примерно на $600 млн в год.
Напомним, само соглашение о зоне свободной торговли с Украиной было подписано в 2011 году. Оно предусматривало отмену таможенных пошлин со стороны обеих стран, налогов и различных сборов. В том числе аналогичные документы были подписаны с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном.
После 2016 года Украина и Россия постоянно вводят взаимные пошлины. Под ограничения со стороны нашего соседа уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров.
Однако, несмотря на взаимные рестрикции, товарооборот двух стран в 2018 году в денежном выражении увеличился до почти $15 млрд Годом ранее этот показатель был $12,86 млрд
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Теги:
Экономика , Статьи , Дмитрий Медведев , Алексей Гончаренко , Олег Осипов , Владимир Путин , Андрей Герус , ЕС , Правительство РФ , Минэкономразвития , РИА Новости
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