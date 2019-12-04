Названа главная причина стагнации экономики России

Закредитованность россиян стала главной причиной стагнации экономики

Излишнюю тягу россиян к потребительским займам аналитики Всемирного банка (ВБ) оценили негативно с точки зрения выхода экономики на траекторию роста. В выводах специалисты ВБ закольцевали тему кредитных долгов и общего финансового состояния РФ. О том, какие ещё меры, кроме ограничения кредитной задолженности, необходимы для оздоровления отечественной экономики и насколько объективны выводы и советы международных аналитиков для российского Центробанка — в материале News.ru.

«Доклад об экономике России» выпущен ВБ по итогам мониторинга процессов потребительского кредитования. Эксперты ВБ однозначно проводят связь между ними и финансовой нестабильностью в стране. Если закредитованность усугубляется ещё общей стагнацией в экономике, в том числе доходов населения, то, по мнению ВБ, неясным остаётся эффект от мер, принимаемых Банком России по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования.

Эксперты в своём исследовании также констатировали низкий валютный риск, который достигается за счёт того, что банковские портфели розничных кредитов практически полностью размещены в рублях (лишь 0,7% от общего числа — в иностранной валюте).

Между тем активные действия ЦБ, направленные на уменьшение роста необеспеченного потребительского кредитования, получили у их американских коллег высокую оценку. Согласно программе регулятора, с 1 октября все банки и МФО стали рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тысяч рублей: чем больше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем будет выше надбавка к коэффициенту риска.

Увеличение же коэффициентов риска значит, что банку для гарантий выдаваемых средств необходимы финансовые ресурсы, что, безусловно, делает наращивание кредитования менее выгодным.

Практически синхронно с выпуском данных по закредитованности россиян ВБ повысил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1%. Явно недостаточная динамика роста в первом полугодии всё же вышла на ускорение в III квартале на уровне 1,7%. Причина этого, отмечает ВБ, — смягчение денежно-кредитной политики, интенсификация расходования бюджета на госпрограммы.

В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению с предыдущей оценкой в 1%), — подчёркивают авторы доклада.

Прогноз же Минэкономразвития говорит о росте ВВП РФ по итогам 2019 года до 1,3%.

Что касается прогнозов ВБ по росту экономики России на 2020 год, то он зафиксирован на уровне 1,6%, Прогноз на 2021 год сохранён на отметке 1,8%. Среди рисков для российской экономики банк называет общее ослабление мировой экономики, торговую напряжённость, переходящую в «торговые войны».

Кроме этого, РФ продолжает пребывать в состоянии уязвимости к новым санкциям. Они, в свою очередь, способны вызвать дальнейшее сворачивание внутренних и внешних инвестиций.

Тем не менее, в итогах мониторинга ВБ содержится констатация диверсификации экспорта в России, хотя и происходящая пока медленно. Новые торговые договоры Евразийского экономического союза с такими странами, как Сербия, Сингапур и Иран, будут стимулировать экспортные возможности РФ.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов признал обоснованной оценку ВБ излишней закредитованности россиян. В этой связи, на взгляд эксперта, был смысл в оценках Минэкономразвития, что если закредитованность не снизится, то в ближайший год-два российская экономика может скатиться в рецессию. К счастью, этого не произошло, констатирует экономист.

Меры по ограничению закредитованности принимаются со стороны соответствующих департаментов Центробанка, в том числе стали тщательнее учитываться доходы граждан и динамика их платежей по взятым заёмным средствам. Рост выдачи кредитов, по наблюдению экономиста, сейчас затормозился.

Доля кредитов, по которым существуют проблемы со своевременными платежами, тоже упала. И она — ниже, чем была ещё в середине текущего года.

Согласно последним данным, рост экономики РФ составил 1,9%. Объясняется это тем, что вступили в действие нацпроекты, немного оживился экспорт, дают о себе знать хорошие показатели урожайности в АПК. Так что динамика экономического развития, в общем-то, уверенно движется к той самой знаковой границе в 2% роста, которая не дотягивает до интервала в 3-3,5%, но близка к ней. А этот промежуток считается примерно сопоставимыми с мировым темпом роста экономики.