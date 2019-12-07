Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лукашенко оправдался перед Россией
Лукашенко оправдался перед Россией
Экономика
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки
Не до экологии: почему Китай ставит на уголь
Не до экологии: почему Китай ставит на уголь
Рынки
Украина выдвинула России условия по газу
Украина выдвинула России условия по газу
Рынки
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.90
70.70
70.70
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.45
Индексы и котировки Brent
64.27
+0.00 Золото
1460.03
–0.04 РТС
1448.34
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1060
+0.0037
22.11
1.1023
03.12
22.11
11.11

Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2» 

Lenta.ru + ещё 6 41 минуту назад
Санкции против «Северного потока-2»: раскрыты детали
Фото: РИА Новости
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, меры коснутся судов, участвующих в строительстве, а также руководителей связанных с ними компаний. Им, как пишет агентство, может быть отказано в американских визах, а транзакции с их собственностью в США будут заблокированы.
Американские сенаторы хотят, чтобы законопроект был принят именно в этой редакции, поскольку они разочарованы неспособностью президента США Дональда Трампа помешать реализации проекта, уточняет Bloomberg.
1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США сообщил, что ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По информации издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».
Позднее стало известно, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». Как заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, санкции Вашингтона, призванные помешать эксплуатации трубопровода, абсолютно недопустимы, и правительство ФРГ обязано с ними бороться.
Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать в конце 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.
Видео дня. ФАС заподозрила мировых производителей в двойных стандартах
Последние новости
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией Начались переговоры Путина и Лукашенко Начались переговоры Путина и Лукашенко
Комментарии 
Теги:
Экономика , Дональд Трамп , Газпром , Бундестаг , Сенат США , Bild , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко оправдался перед Россией
Лукашенко оправдался перед Россией 12
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу 657
Не до экологии: почему Китай ставит на уголь
Не до экологии: почему Китай ставит на уголь 1
Украина выдвинула России условия по газу
Украина выдвинула России условия по газу 95
Итоги года: Forbes посчитал доходы музыкантов
Итоги года: Forbes посчитал доходы музыкантов 1
Видео
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
У России отбирают нефть
04:49
У России отбирают нефть
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение