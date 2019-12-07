Санкции против «Северного потока-2»: раскрыты детали

Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, меры коснутся судов, участвующих в строительстве, а также руководителей связанных с ними компаний. Им, как пишет агентство, может быть отказано в американских визах, а транзакции с их собственностью в США будут заблокированы.

Американские сенаторы хотят, чтобы законопроект был принят именно в этой редакции, поскольку они разочарованы неспособностью президента США Дональда Трампа помешать реализации проекта, уточняет Bloomberg.

1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США сообщил, что ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По информации издания, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом»

Позднее стало известно, что Германия задумается о контрмерах, если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2». Как заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, санкции Вашингтона, призванные помешать эксплуатации трубопровода, абсолютно недопустимы, и правительство ФРГ обязано с ними бороться.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года. Изначально газопровод хотели начать эксплуатировать в конце 2019-го, однако эти планы пришлось отложить в связи с действиями властей Дании, которые до ноября отказывались выдать проекту разрешение на прокладку труб в ее экономической зоне.