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«Сила Сибири-2» нацелилась на Монголию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Президент России Владимир Путин принял предложение по строительству второго газопровода в Китай транзитом через Монголию. Глава государства поручил экспертам окончательно изучить технико-экономическое обоснование проекта и доложить руководству трех стран.
«Сроки жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения», — сообщил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев.
Россия и Китай рассматривали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй газопровод из России в Китай пойдет по другому маршруту.
Ранее Пекин выступал против транзита через Монголию, но сейчас, как отмечал Путин, именно КНР сообщила, что предпочла бы такой вариант. По словам вице-премьера Гордеева, изменение маршрута газопровода более не обсуждается. О необходимости строительства второй и даже третьей нитки «Силы Сибири» говорилось, в частности, сразу после запуска первого газопровода из России в Китай, работе которого буквально в минувший понедельник торжественно дали старт Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Китай, да и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают все больший дефицит энергоресурсов. Их потребности будут только расти. По оценке, которую приводил в эфире НСН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, сегодня потребности одного только Китая приближаются к 200 миллиардов кубометров, а к 2025 году достигнут примерно 400 млрд Транзит через Монголию является альтернативным маршруту, который рассматривался изначально: через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости, — напоминает «Российская газета».
Маршрут через Монголию более протяженный, но проходит в основном по степным районам, где строительство вести проще, а значит, дешевле. Кроме того, он позволит напрямую доставить российский газ в густонаселенные районы Китая. Проектирование магистрали, как предполагается, займет до двух лет, а строительство — еще четыре-пять. За это время России предстоит разработать ресурсную базу для поставок, которой сейчас нет. В качестве таковой называются как еще не освоенные месторождения Восточной Сибири и Ямала, так и уже работающие западно-сибирские.
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Комментарии 31 
Теги:
Экономика , Алексей Гордеев , Геннадий Шмаль , Си Цзиньпин , Владимир Путин , "Российская газета"
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