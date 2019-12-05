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Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражом. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его словам, столько Украина не заплатила за поставленный в 2014-2015 году газ. Эти деньги отражены в отчетности компании, с них заплачены налоги и дивиденды.
Коболев также напомнил, что сейчас «Газпром» с учетом процентов должен еще почти три миллиарда долларов. На данный момент «Нафтогазу» удалось добиться ареста его активов во многих юрисдикциях, так что, скорее всего, получить деньги удастся. «Если Газпром не рассчитается, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы», — уверен украинский топ-менеджер.
Ранее источники на рынке сообщили, что из-за опасений ареста активов «Газпром» отказался от размещения еврооблигаций. Это произошло после того, как выпуск в японских иенах также был арестован по запросу Украины. В российской компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, подчеркнув, что о выпуске бондов не объявляли официально, потому и отменять нечего.
Отказ от претензий на три миллиарда евро Газпром называет одним из условий прямых поставок газа на Украину и подписания нового контракта на транзит. Если соглашение не удастся заключить до 1 января, то, как предположил Коболев, стоимость газа в Европе может вырасти в два раза.
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Теги:
Экономика , Видео , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром
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