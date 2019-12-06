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Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз 

Lenta.ru + ещё 3
Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, и привел цифру в 2,7 процента, а также дал прогноз на 2020 год. Об этом говорится в его статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
Министр сравнил показатели в 2,7 процента в начале года и 3,7-4 процента в октябре 2019-го. Новак отметил, что топливный рынок в России стабилизирован благодаря демпферу. Также Новак рассказал, что удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо. Соответствующие правила действовали до июля текущего года. По его мнению, тактика выбрана верно.
Глава Минэнерго спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в следующем году. «Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать», — отметил Новак и назвал причину этого. Он заявил, что рост дисконта в ценах внутреннего рынка на бензин и дизельное топливо нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок.
В ноябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев дал прогноз по ценам на топливо до конца года. По его словам, россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
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Теги:
Экономика , Александр Новак , Игорь Артемьев , ФАС , Минэнерго
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