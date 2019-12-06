Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин . Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром , но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

Президент России Владимир Путин публично обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации «Турецкого потока» на своей территории «как это печально и странно не звучит». По его словам, как и в случае с «Южным потоком», Болгария под давлением со стороны выстраивает неспешную работу.

«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», — пригрозил президент.

Для возмущения имеются все основания. Болгария ранее уже серьезно подвела Россию, когда поддалась внешнему влиянию и сорвала реализацию «Южного потока». Хотя этот проект был более выгодным самой Болгарии. Ведь в этом случае она была бы первой страной, принимающей российский газ.

Москва тогда переиграла историю и договорилась о строительстве вместо «Южного» Турецкого потока. Причем, рассматривалось два варианта входа трубы с турецкой на европейскую территории — через Грецию или через Болгарию. Однако Софии был дан новый кредит доверия: вторая нитка «Турецкого потока» должна идти по ее территории. И вот Болгария снова подводит Россию и Газпром, и что еще более печально — своих соседей — Сербию и Венгрию.

«Ситуация становится сложней. Юго-Восточная Европа зависима от российского газа. Если не будет украинского транзита и не придет обходной газопровод, то Сербии и Венгрии будет сложно пройти отопительный сезон без проблем. Тогда как сама Болгария как раз не пострадает, она сможет получать российский газ. Но вот передать газ сербам по «Турецкому потоку» болгары не смогут. Опять болгары срывают если не весь проект, то сроки реализации «Турецкого потока», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Укладка труб «Турецкого потока» по территории Сербии завершится в ближайшие недели, рассказал российский президент. Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов уже на 85%, говорит Юшков.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год: 15,75 млрд кубов газа потребит сама Турция. Остальные 15,75 млрд кубов предназначены для Южной и Юго-Восточной Европы, в первую очередь, для Болгарии, Сербии и Венгрии. Со строительством первой нитки по турецкой территории нет никаких проблем — по ней газ пойдет, как и ожидалось, к концу 2019 года. Однако сроки ввода в строй второй нитки «Турецкого потока», которая запитает газом Болгарию, Сербию и Венгрию, постоянно сдвигаются. И виновата в этом исключительно Болгария.

Изначально, конечно, планировали запустить «Турецкий поток», как и «Северный поток-2», в конце 2019 года. И этот срок был крайне важен, потому что снижал риски поставок газа европейским потребителям при отсутствии украинского транзита. Украина выставляет нереальные экономические требования России в виде запредельных тарифов на транзит, поэтому шансы подписания нового транзитного контракта невелики. Обходные газопроводы должны были взять на себя весь этот объем «украинских» поставок, которые невозможно качать через Украину без нового договора.

Как именно Болгария срывает сроки ввода в строй «Турецкого потока»?

Задача Софии — построить продолжение «Турецкого потока» на своей территории с выходом трубы в Сербию (и далее в Венгрию). Этот проект назвали Балканским газопроводом. София еще в апреле выбрала подрядчика для строительства — консорциум Arcade, однако договор с ним удалось подписать только в сентябре. Потому что началось противостояние подрядчиков — тот, кто не выиграл, обжаловал итоги тендера. Самое странное, что через пять месяцев проигравший подрядчик сам же и отказался от претензий. Возможно, что главная цель была просто сдвинуть сроки стройки?

Если бы не было задержки с подрядчиком на пять месяцев, то болгарскую часть «Турецкого потока» можно было построить и запустить в работу до конца 2019 года.

Что же теперь? С 18 сентября до 21 октября болгары построили всего 11 км Балканского газопровода до компрессионной станции Странджа, то есть до Трансбалканского газопровода. Этот та труба, по которой сейчас подается российский газ через Украину и через Болгарию прямо в Турцию. Без украинского транзита с нового года эта труба опустеет, и Болгария сможет использовать ее в реверсном режиме. Это значит, что самой Болгарии этой зимой волноваться нечего, даже если Украина и Россия не подпишут новый транзитный договор. Она в любом случае получит свои 3,5 млрд кубометров российского газа по «Турецкому потоку».

Длина всего Балканского газопровода составляет 635 км. Сюда входит три участка. Во-первых, это уже построенные 11 км. Во-вторых, готовый участок Трансбалканского газопровода от компрессионной станции «Странджа» до станции «Нова» в 160 км, которые не надо строить, а достаточно перевести в реверсный режим. А дальше вплоть до сербской границы идет третий участок, который и вызывает сегодня основные вопросы.

Чтобы не подставить Газпром, Сербию и Венгрию, Болгарии надо построить трубу длиной 474 км и соединить болгарскую часть с сербской. Бойко, оправдываясь перед Путиным, говорит, что старается строить быстро — в среднем по 5 километров в сутки. Однако доверие это заявление не вызывает. Во-первых, на строительство первых 11 км болгарам понадобилось больше месяца (с 18 сентября по 21 октября). Во-вторых, даже если поверить в то, что сейчас строители убыстрились до 5 км в день, то построить оставшиеся 463 км можно было бы за три месяца — ноябрь, декабрь, январь. Еще пара-тройка месяцев потребовалось бы на пуско-наладочные работы. Значит, первый газ реально можно было пустить в мае 2020 года.

После пятимесячной задержки из-за довольно странного противостояния подрядчиков, так и планировали — закончить работы в первом квартале или в первом полугодии. Но теперь Борисов, отвечая Путину, неуверенно пообещал закончить работы до конца 2020 года.

«На самом деле, неважно по какой причине идет задержка, сознательно это происходит или нет, главное, что Болгария подводит. Она уже показала себя как не самостоятельный игрок в истории с «Южным потоком», и теперь все повторяется. Проблема в том, что у руководства Болгарии нет полноты власти, оно могло стать заложником ситуации», — не исключает Юшков.

«Если транзита не будет, то Сербия и Венгрия окажутся в наиболее уязвимой ситуации. К ним идет газ только из России через Украину. Альтернативных поставщиков там нет», — говорит Юшков.

Конечно, на случай кризисной ситуации под завязку наполнены подземные хранилища, которые и в Сербии, и в Венгрии. Возможен также временный переход на другие источники энергии. В частности, в Сербии есть подземное хранилище газа мощностью 750 млн кубов. При этом, Сербия всего за год потребляет 2,15 млрд кубов по итогам 2018 года. Венгрия в прошлом году купила у Газпрома 7,6 млрд кубометров, но в 2019 году на конец октября уже больше — 9,3 млрд кубометров.